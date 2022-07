Dicen por ahí que una disculpa siempre será bien aceptada, sobre todo si quien la pide lo hace de corazón y está hablando con sinceridad. Sin embargo, hay personajes le meten sentimentalismo a la hora de pedir perdón. Tal es el caso de Will Smith, que recientemente sorprendió a todos por disculparse públicamente con Chris Rock tras el altercado que tuvieron en la ceremonia 2022 de los Oscar.

Como recordarán, el pasado 27 de marzo, Rock subió al escenario del Dolby Theatre para presentar una categoría en los premios de la Academia. En ese momento se le ocurrió hacer un chiste sobre la alopecia de Jada Pinkett Smith, la esposa de Will. Al principio, al actor que estaba nominado por su papel en King Richard le dio risa lo que el comediante dijo, pero más tarde y de la nada se acercó a Rock y le metió un cachetadón fuerte. Aunque esa agresión no impidió que recibiera su estatuilla dorada por interpretar al papá de Venus y Serena Williams.

Foto: Getty Images

Will Smith se disculpó con Chris Rock a través de un video

Desde aquel entonces pasaron muchas cosas, a Will Smith lo expulsaron de cualquier evento de la Academia de Hollywood y claro que le sigue lloviendo por lo que hizo. Sin embargo, a casi cuatro meses de este incidente y tras toda la polémica, el actor que protagonizó la franquicia de Men in Black vuelve a dejarnos con el ojo cuadrado, pues se acaba de disculpar públicamente con ni más ni menos que Chris Rock… sí, así como lo leen.

A través de un video publicado en sus redes sociales, Smith empieza mencionando que durante todo este tiempo ha estado pensando mucho y trabajando en su persona. Y justo después de eso, le mandó un mensaje a Rock, donde se disculpó por su actitud durante los Oscar 2022:

“Me he puesto en contacto con Chris y el mensaje que me mandó de vuelta fue que no está preparado para hablar y que cuando lo esté, lo hará. Te diré, Chris. Te pido disculpas. Mi comportamiento fue inaceptable y estoy aquí cuando estés dispuesto a hablar”.

Además de Chris Rock, Will Smith también se disculpó con la mamá y hermano del comediante: “No me di cuenta, no estaba pensando en cuánta gente salió herida en ese momento. Así que quiero disculparme con la madre de Chris. Quiero disculparme con su familia de ,específicamente con Tony Rock. Teníamos una gran relación. Tony era mi hombre. Y esto es probablemente irreparable”.

Más adelante, Smith explicó que su esposa, Jada jamás le pidió que hiciera algo tras el chiste que se aventó Rock: “No. Es como si hubiera tomado una decisión por mi cuenta, por mis propias experiencias, por mi historia con Chris. Jada no tuvo nada que ver”.

Foto: Getty Images

Por último pero no menos importante, Will Smith afirmó una vez más sus disculpas y dijo que estaba sumamente arrepentido porque no solo dañó a Chris Rock, también a sí mismo e incluso logró que los miles de fans que tiene desde hace años se decepcionaran por su actitud.

“Me duele emocional y psicológicamente saber que no estuve a la altura de la imagen e impresión que la gente tiene de mí. (…) Estoy trabajando, estoy profundamente arrepentido y trato de estarlo sin avergonzarme de mí mismo. Soy humano y cometí un error. Intento no pensar en mí mismo como un pedazo de mierd@. Así que les diría a esas personas, sé que fue confuso, sé que fue chocante, pero les prometo que estoy profundamente dedicado y comprometido a poner luz y amor y alegría en el mundo. Si me esperan, les prometo que podremos volver a ser amigos”.