Ah, la bendita nostalgia, cómo le encanta a la industria del entretenimiento pegarnos duro de ese lado. Y es que es más que claro que a los grandes estudios les gusta darnos en donde más nos duele, trayendo de vuelta historias y personajes con los que crecimos. Tal es el caso de DreamWorks, quienes regresarán a Megamente no solo para una película más, también para una serie… así como lo leen.

Fue en 2010 cuando el estudio de animación responsable de Shrek, Cómo entrenar a tu dragón, Madagascar y más proyectos exitosos nos presentó esta película dirigida por Tom McGrath, la cual contó con un elencazo de voz –en inglés– encabezado por Will Ferrell, Tina Fey, Brad Pitt, Jonah Hill y David Cross. Aquí nos contaron la historia de un supervillano que por años ha intentado conquistar a Metro City, pero siempre lo detenía el héroe de la ciudad: Metro Man.

‘Megamente’ se convirtió en una de las películas animadas más queridas de los últimos tiempos/Foto: DreamWorks Animation

Tras muchos intentos, Megamente logra terminar con su némesis (o algo así). Sin embargo, después de lograr su objetivo, parece que su vida ya no tiene sentido. ¿Qué puede hacer un supervillano sin un superhéroe con el que enfrentarse? De ahí surge Titán, un nuevo héroe que piensa que es mejor destruir el mundo en vez de salvarlo. Es por eso que el villano, ante la falta de una figura heroica, decide tomar ese lugar para salvar el planeta.

Aunque a Megamente no le fue tan mal en taquilla, tampoco resultó ser el éxito que quizá DreamWorks esperaba. Es por eso que en lugar de darle seguimiento, se enfocaron en otras de sus películas para convertirlas en franquicia. Sin embargo, con el paso del tiempo, esta película se ganó un montón de fans en todo el mundo que la atesoran como una verdadera cinta de culto, cuyas escenas se convirtieron en memes de internet.

‘Megamente’ regresará muy pronto con otra película

Por supuesto que el estudio de animación se dio cuenta de que la estaba regando. Es por eso que desde hace un buen tiempo comenzaron a surgir rumores de que este personajazo podría regresar a nuestras vidas. Pero la cosa cambió en 2022, cuando se confirmó que ya estaban trabajando en una serie animada que serviría como una secuela de la película de 2010, la cual se llamaría Megamind’s Guide to Defending Your City.

En esta historia volverían los escritores de la cinta original, Alan Schoolcraft y Brent Simons, ahora como productores ejecutivos con el creador de Celebrity Deathmatch, Eric Fogel. Y en esta ocasión, nos mostrarían el camino de Megamente para convertirse en un verdadero superhéroe e… ¿influencer de redes sociales? Bueno, eso es lo que se manejaba en aquel momento, aunque no había una trama oficial.

Megamente regresará para una película secuela llamada ‘Megamind vs The Doom Syndicate/Foto: DreamWorks Animation

Desde entonces, no supimos nada sobre la serie de Megamente. Sin embargo, es hasta este 2024 cuando DreamWorks por fin nos mostró el primer adelanto de este proyecto. Y no solo eso, pues también revelaron que además de trabajar en la serie animada, estuvieron desarrollando otra película basada en este personajazo… no es broma, regresará y vaya que en plan grande.

Resulta que el 1 de febrero soltaron el primer vistazo de Megamind vs. The Doom Syndicate, la cinta secuela en el que vemos a Megamente precisamente intentando ser el héroe de Metro City. Sin embargo, en medio de su camino entra un viejo grupo de poderosos villanos al que pertenecía nuestro protagonista (y quienes piensan que sigue siendo malo). Es por eso que empiezan a causar destrozos en la ciudad que se supone, juró proteger.

Megamente y Servil en el tráiler de ‘Megamind vs. The Doom Syndicate’/Foto: DreamWorks Animation

Junto a Roxanne, Servil y una pequeña admiradora de Megamente, nuestro nuevo héroe intentará detenerlos. Aunque la cosa no será sencilla, pues las cosas se pondrán intensas con los villanos. De eso más o menos va la película, la cual hasta el momento se sabe que llegará al catálogo de Peacock el 1 de marzo de 2024 (pero es probable que esté disponible en nuestro país en la plataforma de Universal+). Acá abajo les dejamos el tráiler para que le echen un ojo.

Y sí, también lanzarán la serie animada de este personajazo

Como ya les comentábamos antes, el plan inicial de DreamWorks era que Megamente regresara con una serie animada. Sin embargo, por motivos que no conocemos, decidieron que volviera de manera oficial con otra película. Aunque eso sí, deben saber que la idea de la serie no fue descartada. De hecho sigue en pie y llegará más pronto de lo que imaginábamos.

Con el adelanto de Megamind vs. The Doom Syndicate, también anunciaron que después del estreno de esta cinta, lanzarán de inmediato Megamind Rules!, la serie animada de la cual no soltaron más detalles. Es decir, el 1 de marzo estarán disponibles tanto la película como la serie, así que tendrán a este personaje tan querido en el internet de las cosas para rato.

Esta es la imagen oficial de ‘Megamind Rules’, la serie animada de ‘Megamente’/Foto: DreamWorks Animation

Aunque nos emociona mucho todo esto, hay algo que sí nos agüitó, pues Will Ferrell, Tina Fey, Brad Pitt y el elenco que prestó sus voces para la película original no volverán para ninguno de los dos proyectos. Sin embargo, los fans de esta historia de Dreamworks pueden estar contentos, pues después de años pidiéndolo, están a punto de ver de vuelta a Megamente… y por partida doble.

