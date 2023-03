Para la ceremonia de los premios Oscar 2023 donde se anunciaron a las y los ganadores de esta edición, hubo varios momentos musicales y especiales cortesía, como siempre, de la categoría de Mejor Canción Original que celebra las rolas creadas específicamente para una película.

Este año fue especial entre las y los nominados. Diane Warren recibió su nominación número 14 mientras Rihanna, en su regreso a los escenarios, también obtuvo una nominación por su trabajo para Black Panther: Wakanda Forever.

Por acá les dejamos los momentos musicales más especiales de la ceremonia de los premios Oscar 2023 entre las intepretaciones, las sorpresas y los detalles más importantes de cada uno de ellos.

Momentos musicales de los premios Oscar 2023 / Fotos: Getty Images

“Applause” de Diane Warren y Sofia Carson

Tell It Like a Woman

Diane Warren lleva más de 10 nominaciones a los premios Oscar, y en esta edición de 2023 no fue la excepción. Ahora la nominaron por la canción “Applause” de la cinta independiente Tell It Like a Woman.

Para los Oscars, Cara Delevingne fue la encargada de presenta en el escenario del Dolby Theatre a la compositora junto a Sofia Carson para este primer momento musical de la ceremonia de los premios Oscar.

“This Is a Life” de David Byrne, Stephanie Hsu y Son Lux

Everything Everywhere All at Once

Esta era una de las canciones más esperadas dentro de los momentos musicales de los premios Oscar a pesar de no ser la favorita. ¿Por qué? Porque nos mostró al grandioso David Byrne en el escenario del Dolby Theatre después de la presentación de Donnie Yen, y lo hizo junto a la protagonista Stephanie Hsu y Son Lux.

“Naatu Naatu” de Rahul Sipligunj

RRR

Esta canción, en definitiva, era la favorita después de algunos triunfos en otras ceremonias y al final, se quedó con el Oscar a Mejor Canción Original. El momento musical marcado por “Naatu Naatu”, presentada por Deepika Padukone, fue divertido y enérgico con un enorme baile que incluyó la interpretación de Rahul Sipligunj para la composición de MM Keeravani y la letra de Chandrabose.

“Hold My Hand” de Lady Gaga

Top Gun: Maverick

Lady Gaga no confirmó su aparición dentro de los momentos musciales de los premios Oscar 2023. De hecho, los rumores sugerían que no se presentaría por temas de agenda. Pero al final, apareció, y no sólo eso, sino que se subió al escenario.

La cantante dijo que esta canción la compuso en el estudio de su casa y habla sobre la necesidad de encontrar héroes. La también actriz también llamó la atención por la ropa que llevaba puesta (una camiseta negra, jeans negros y Converse) al momento de interpretar “Hold My Hand”, canción original de Top Gun: Maverick.

“Lift Me Up” de Rihanna

Black Panther: Wakanda Forever

Danai Gurira se paró en el escenario del Dolby Theatre para hacerle un homenaje a Chadwick Boseman, y así, presentar a “la realeza” de la música: Rihanna. La cantante fue a los Oscar como una de las nominadas en la categoría de Mejor Canción Original por Black Panther: Wakanda Forever para presentar este emotivo momento musical de los premios Oscar 2023.

In Memoriam por Lenny Kravitz

John Travolta fue el encargado de presentar el In Memoriam de la edición de los premios Oscar 2023 con un emotivo discurso. Lenny Kravitz interpretó “Calling All Angels” para dar paso a las imágenes que despedían a los personajes más importantes en la industria del entretenimiento.

Jean-Luc Godard, Robbie Coltraine, Olivia Newton John, Irene Cara, Vangelis, James Caan, Raquel Welch, fueron algunos de los nombres más destacados que aparecieron durante el In Memorian de las leyendas que a lo largo del año dijeron adiós.