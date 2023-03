Se nos fue una edición más de los premios de la Academia. Y vaya que ha sido una noche llena de sorpresas, satisfacciones y mucho reconocimiento para lo mejor del último año en la industria del cine. Así que, con eso a cuestas, es momento de saber dónde ver Everything Everywhere All At Once y las otras ganadoras de los Oscar 2023.

Imagen ilustrativa. Foto: Getty Images

Dónde ver ‘Everything Everywhere All At Once’ y todas las ganadoras de los Oscar 2023

‘Everything Everywhere All At Once’ ganó a Mejor Película

La historia más genial sobre los multiversos. Pero a pesar de la ciencia ficción que hay en esto, Everything Everywhere All At Once es una historia emotiva y poderosa que nos tomó a todos por sorpresa. De lo mejor que nos dejó el último año.

Esta cinta se llevó el Oscar a Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz, ahí nada más para que calen el éxito. Everything Everywhere es una de las ganadoras de los Oscar 2023 y la puedes ver en Amazon Prime Video. Aquí nuestra entrevista con los directores.

‘Pinocchio’ triunfó como se esperaba en los Oscar 2023

Podríamos decir que ya estaba cantada por todo el éxito que traía de otras premiaciones, pero no deja de ser algo muy chido que Guillermo del Toro ganara nuevamente un Oscar. Y ahora, lo hizo por la genial Pinocchio.

El director mexicano, basándose en la animación stop-motion, reinterpretó el clásico cuento del niño de madera, situando la historia en la Italia del régimen fascista y entregándonos una historia emotiva sobre cómo afrontar la pérdida y sobre cómo ser imperfecto no es una cuestión meramente negativa, porque todos lo somos.

Es sin duda uno de los trabajos más importantes de Del Toro, con la que logra convertirse en el primer director que gana los Oscars a Mejor Película, Mejor Director y Mejor Película Animada. Dónde ver Pinocchio, ganadora del Oscar 2023 a Mejor Película Animada: Netflix. Aquí nuestra entrevista con el director.

Te decimos dónde ver ‘Black Panther: Wakanda Forever’, ganadora del Oscar 2023 en Vestuario

Además de Everything Everywhere All At Once y Pinocchio, Black Panther: Wakanda Forever es otra de las ganadoras de los Oscar 2023 y la puedes ver en Disney+, por si no le has echado ojito.

La cinta fue una incógnita debido a que en los últimos tres años, nos preguntábamos cómo Ryan Coogler y su equipo desarrollarían la historia tras el fallecimiento de Chadwick Boseman. La respuesta se encontró en Shuri, protagonizada por Letitia Wright.

Y sobre todo, esta entrega nos mostró al formidable antihéroe Namor, interpretado por el mexicano Tenoch Huerta. Les dejamos la entrevista que tuvimos con estos dos actores acá abajito.

‘The Whale’ significó el primer Oscar para Brendan Fraser en su carrera

Esta es una de esas ocasiones en las que prácticamente todos quedamos satisfechos. Y es que el ‘regreso’ de Brendan Fraser al foco de atención del cine vino acompañado de una interpretación psicológicamente complicada y poderosa con The Whale.

La película también se llevó el Oscar 2023 a Mejor Maquillaje y Peluquería. Y a todo esto, ¿dónde puedes verla? Ufff, por el momento, aún no llega a plataformas de streaming, pero aún está disponible para ver en cines.

Brendan Fraser se llevó el Oscar como Mejor Actor por ‘The Whale’ en los Oscar 2023 / Foto: A24

‘All Quiet on the Western Front’ se llevó el Oscar 2023 a Mejor Película Extranjera

Bajita la mano, pero con mucha calidad. Una de las grandes películas del último año fue All Quiet on the Western Front, que representó a Alemania en estos Oscar 2023. Te contamos la historia real detrás de la película aquí.

La cinta se llevó las estatuillas a Mejor Película Extranjera, Mejor Score, Mejor Fotografía y Mejor Diseño de Producción. ¿Dónde puedes ver esta ganadora del Oscar 2023? Bueno, pues la encuentras en Netflix.

Imagen de ‘All Quiet on the Western Front’, la segunda más ganadora de los premios Oscar 2023 / Foto: Netflix

‘Women Talking’ se llevó un Oscar por Mejor Guión Adaptado

Una historia cruda y desgarradora, basada en el libro del mismo nombre escrito por Miriam Toews, pero adaptada al cine por por Sarah Polley. Esta es la historia de un grupo de mujer de una comunidad religiosa que analizan y buscan restaurar su fe, esto tras descubrir que varias mujeres han sido abusadas sexualmente por varios hombres.

La película tuvo una gran recepción e incluso estuvo nominada a Mejor Película en esta entrega de los Oscar 2023. Actualmente, puedes ver Women Talking en algunas salas de cine.

Te decimos dónde ver ‘Navalny’, la ganadora del Oscar 2023 a Mejor Documental

Este documental se centra en el caso de Alexéi Navalny, el conocido opositor del gobierno de Vladimir Putin que hace algunos años fue presuntamente envenenado por el gobierno ruso.

¿Dónde puedes ver Navalny, ganador a Mejor Documental de los Oscar 2023? Encuentras ese contenido en la plataforma de HBO Max. Vale la pena echarle un ojito.

‘Navalny’ fue el documental ganador de los premios Oscar 2023 / Foto: HBO Max

‘The Elephant Whisperers’ ganó a Mejor Corto Documental

Esta es otra de las emotivas y geniales historias reconocidas en los premios de la Academia. The Elephant Whisperers, ganadora del Oscar 2023 que puedes ver en Netflix, nos muestra la historia de una pareja en India que adoptó a un elefante huérfano, con quien han formado un lazo más allá de que son sus cuidadores. Gran corto documental para ver.

‘The Boy, The Mole, The Fox and The Horse‘

Una historia muy emotiva sobre una amistad improbable entre cuatro personajes que, durante un largo viaje, se dedican a explorar diferentes valores como la valentía, la bondad, la esperanza, la vulnerabilidad y más.

Puedes ver The Boy, The Mole, The Fox and The Horse, ganadora del Oscar a Mejor Corto Animado, en el servicio de streaming de Apple TV+.

‘RRR’ se llevó un Oscar a Mejor Canción Original

Por mucho, RRR es una de las películas más entretenidas del último año. Y en gran parte, eso se debió a la peculiar rola del “Naatu Naatu” que ganó el Oscar 2023 a Mejor Canción Original. Te dejamos la historia detrás de la canción aquí.

Esa película de la India la encuentras en Netflix. Te quedarás clavado con su historia ficticia basada en dos revolucionarios de la vida real, que le hacen frente a las colonias del Raj británico.

‘Top Gun: Maverick’ no brilló en los Oscar 2023, pero sí se llevó una estatuilla

Top Gun: Maverick fue una de las grandes pelis del 2022 y una de las producciones más taquilleras no solo del último año, sino que no dejó de abarrotar las salas de cine.

La cinta que vio el regreso de Tom Cruise junto a Jennifer Connelly y nuevos rostros en la franquicia como Miles Teller, ganó la estatuilla a Mejor Sonido en los Oscar 2023. Puedes ver esta película en Paramount+. Aquí nuestra entrevista con el elenco.

‘Avatar: The Way of Water’ volvió a romperla con los efectos

Y ya que hablamos de franquicias que tenían muchísimos años sin entregarnos una secuela, pues también tenemos a Avatar: The Way of Water, que sigue disponible en algunas salas de cine (aunque seguro le caerá en poco tiempo a Disney+).

La cinta de James Cameron se llevó el Oscar 2023 a Mejores Efectos Visuales. Y si no hay bronca, seguro que veremos las próximas entregas de la franquicia figurando en la misma categoría en el futuro.