Hablar de la mejores películas de todos los tiempos es un rollo bien difícil, pero alguien tiene que hacerlo. Y de hecho, algunas figuras de la industria le entran al quite, tal como sucedió ahora que se dieron a conocer las mejores películas de la historia según Tilda Swinton.

Estas son las 10 mejores películas de la historia según Tilda Swinton. Foto: Getty

Las mejores películas de la historia según Tilda Swinton

Y bueno, ¿cuál es el motivo detrás de la revelación de las mejores películas de la historia según Tilda Swinton? La cosa es que la conocida revista Sight and Sound, como cada 10 años desde 1952, realiza una encuesta a diversas figuras del cine para actualizar su lista de las mejores cintas de todos los tiempos. La nueva lista de dio a conocer en diciembre del año pasado.

Una de las encuestadas fue la propia Tilda, quien nos sorprendió con una lista llena de clásicos del cine británico y sobre todo, uno de los largometrajes animados de Studio Ghibli que todos amamos: Mi vecino Totoro.

‘Mi vecino Totoro’ está entre las 10 mejores películas de la historia según Tilda Swinton. Foto: Studio Ghibli.

En la lista de las mejores películas de la historia según Tilda Swinton, también se encuentran clásicos del cine internacionales de la talla de Vertigo de Alfred Hitchcock, además de La dolce vita de Federico Fellini. Aquí es cuando uno dice “esto es verdadero cine”.

¿Y el primer lugar? La mejor película de la historia para Tilda Swinton es A Matter of Life and Death de 1946, dirigida por Michael Powell y Emeric Pressburger. La cinta relata la historia de un piloto de la Segunda Guerra Mundial que tras un mortal incidente se da cuenta que no ha muerto, iniciando así un curioso caso junto a un ser del más allá. Aquí la lista de Swinton:

A Matter of Life and Death (1946) – Michael Powell, Emeric Pressburger Vertigo (1958) – Alfred Hitchcock Les Vacances de M. Hulot (1953) – Jacques Tati To Be or Not to Be (1942) – Ernst Lubitsch Walkabout (1970) – Nicolas Roeg Journey to Italy (1954) – Roberto Rossellini Pickpocket (1959) – Robert Bresson Jeanne Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles (1975) – Chantal Akerman My Neighbour Totoro (1988) – Hayao Miyazaki La dolce vita (1960) – Federico Fellini

La mejor película de la historia de acuerdo con Sight And Sound

A Matter of Life And Death aparece en el número uno de las 10 mejores películas de la historia según Tilda Swinton. Pero en el listado general de la revista Sight And Sound del British Film Institute, aparece en el puesto 78.

De acuerdo con la actualización de las mejores pelis de todos los tiempos de dicha revista, la cinta que encabeza todo es Jeanne Dielman 23, quai du Commerce, 1080 Bruxelles de Chantal Akerman. Por aquí les dejamos la lista completa que se dio a conocer en diciembre pasado.