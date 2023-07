Lo que necesitas saber: 'Oppenheimer' marca el regreso de Christopher Nolan junto a un equipo grandioso que nos presentará una de las cintas más espectaculares del año.

En septiembre de 2021, un año después del estreno de TENET, Christopher Nolan anunció de manera oficial su próxima película, la cual sería un drama de época enfocado en la obra de Robert J. Oppenheimer que tendría a Cillian Murphy dentro del elenco principal.

Con el paso de los meses, Oppenheimer comenzó a tomar forma al confirmarse el protagónico de Murphy como el “Padre de la bomba atómica” junto a un elenco que sumó a los nombres más grandes en la industria como Robert Downey Jr., Emily Blunt, Matt Damon, Florence Pugh, Gary Oldman, Kenneth Branagh, Josh Hartnett y muchos más.

A la par se dio a conocer que algunos de los colaboradores más cercanos a Christopher Nolan, le entrarían al quite con Oppenheimer. Y terminó, como siempre, en un equipo espectacular que hacen de Oppenheimer una de las cintas más destacadas de este 2023, además de un verdadero espectáculo narrativo, visual y sonoro. Acá les explicamos las mentes detrás de Oppenheimer.

Christopher Nolan / Dirección y Guion

El sinónimo de Oppenheimer es Nolan. El director se interesó en llevar la historia de Oppenheimer, específicamente mientras lideró el Proyecto Manhattan, desde hace algunos años. Pero fue durante la producción de TENET, y gracias a Robert Pattinson (ACÁ les contamos), que llegó a sus manos el libro The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer.

Fue así que puso en marcha el plan, él como director de esta enorme producción, también como el único guionista encargado de realizar la adaptación, y como uno de los productores de la cinta, de la cual participa de nueva cuenta su esposa y colaboradora, Emma Thomas.

Sobra decirlo, pero Nolan es uno de los directores más destacados del nuevo milenio que arrancó su carrera, al menos en las grandes ligas, en el 2000 con Memento, un thriller psicológico que sentó las bases narrativas de su cine al centrar cada una de sus historias en nuestro entendimiento del tiempo y el espacio.

A partir de ahí ha entregado grandes filmes que van desde la trilogía de Batman, grandes producciones de ciencia ficción como Inception o Interstellar o dramas de época como Dunkirk, entre muchos otros. Y ahora, este 2023 está de regreso con Oppenheimer, el cual lo regresa a la Segunda Guerra Mundial para seguir los dilemas morales del científico frente a la posibilidad de exterminar a la humanidad.

Ludwig Göransson / Score

Para Oppenheimer, Nolan volvió a llamar al músico sueco Ludwig Göransson, quien colaboró por primera vez con el cineasta británico en TENET (ante la agenda apretada de Hans Zimmer, sobre todo por el compromiso que había asumido con Dune).

Además de TENET, hay otros dos proyectos por los cuales el nombre de Göransson es destacado en la industria del cine y el entretenimiento. El primero fue Creed de Ryan Coogler, con quien repitió para Black Panther; y a ese le siguió Venom de Ruben Fleischer. En la televisión, su trabajo con mayor impacto es el score de The Mandalorian.

Hoyte Van Hoytema / Fotografía

El trabajo de fotografía de Hoyte Van Hoytema es corto, pero uno de los más impresionantes que le hace frente a grandes cinefotógrafos con una carrera más amplia. Para que se den una idea, el fotógrafo suizo arrancó con la memorable Let the Right One In, y de ahí saltó a Hollywood con The Fighter y Tinker Taylor Soldier Spy.

Unos años después trabajó con Spike Jonze por Her. También le ha entrado al quite con la franquicia fílmica de James Bond con Spectre. Y unos años después comenzó su colaboración con Christopher Nolan con Interstellar, le siguió con Dunkirk y luego TENET. Este 2023 sumó sumarán un título con Oppenheimer.

Una de sus películas más aclamadas es Nope de Jordan Peele, para la cual Van Hoytema utilizó su conocimiento con las cámaras IMAX para poder filmar escenas espectaculares nocturnas. Con IMAX, Van Hoytema también ha filmado Dunkirk, TENET y ahora Oppenheimer.

Jennifer Lame / Edición

Jennifer Lame es una de las frecuentes colaboradoras de Noah Baumbach, Ari Aster y Christopher Nolan, con un montón de créditos en producciones como Black Panther: Wakanda Forever y Manchester by the Sea. Con Baumbach, entre sus trabajos más notables está Frances Ha o Marriage Story.

Con Ari Aster trabajó para su debut con Hereditary, y le siguió con Midsommar. Y con Nolan, Oppenheimer representa su segunda colaboración después de su enorme participación en TENET.

Ellen Mirojnick / Diseño de Vestuario

La ganadora del Emmy, Ellen Mirojnick, se sumó el equipo de Christopher Nolan para trabajar en el diseño de vestuario. Oppenheimer es una película de época, por lo que esta parte de la producción cobra cierta relevancia que permite a los espectadores estar dentro del periodo en el que se desarrolla la historia (en este caso la Segunda Guerra Mundial).

Mirojnick ha realizado grandes trabajos en filmes y series de fantasía y época tales como Bridgerton de Netflix, Maléfica de Disney y El gran showman de 20th Century Fox.

Laurie Pellard / Efectos especiales

Otro de los grandes nombres de Oppenheimer es el de Laurie Pellard, quien también vuelve a colaborar con Christopher Nolan en el área de efectos especiales después de Interstellar y Dunkirk. Pero su currículum es más extenso con créditos en enormes producciones como Avengers: Infinity War, Wonder Woman, Spectre y más.

