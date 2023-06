A finales del siglo pasado y en los primeros años del nuevo milenio, Hollywood se perfilaba con una estrella masculina: Josh Hartnett. El actor, de poco más de 1.90 de altura, fue el máximo galán en la industria con algunos títulos interesantes como Las vírgenes suicidas de 1997 o Black Hawk Down y Pearl Harbor de 2001.

Mientras construía un nombre en la lista A de Hollywood junto a Leonardo DiCaprio y Matt Damon con papeles protagónicos en películas taquilleras, un día Josh Hartnett “desapareció”. Y cuando decimos que desapareció, nos referimos al abrumador radar de Hollywood: paparazzis, blockbusters, películas de superhéroes…

Josh Hartnett es 1997 / Foto: Getty Images

Cuando Josh Hartnett e encontraba en el punto más alto de su carrera (y fama), decidió inclinarse por producciones independientes, y empezó al rechazar algunos papeles importantes que incluyen el Batman de Christopher Nolan y el Superman de Bryan Singer.

Pero ahora, después de más de 10 años de alejarse de Hollywood, Josh Hartnett está de regreso y en grande con su participación en la sexta temporada de Black Mirror y ahora sí, su primera colaboración con Nolan para la esperada Oppenheimer. Pero acá les contamos su historia.

Josh Hartnett en la sexta temporada de ‘Black Mirror’ / Foto: Netflix

El inicio de Josh Hartnett

Josh Hartnett nació el 21 de julio de 1978 en Minnesota. Debutó en la televisión en 1997 con Cracker. Y ya de ahí forjó una carrera en el cine que incluyó su debut en Halloween H20 junto a Jamie Lee Curtis, lo cual le dio paso a protagonizar The Faculty ese mismo año.

Sin embargo, la primera cinta destacada de Josh Hartnett al cierre del siglo XX fue The Virgin Suicides de Sofia Coppola junto. a Kristen Dunst. Pero fueron los dosmiles en los que se convirtió en una de las más grandes estrellas de Hollywood al trabajar con directores como Michael Bay, Ridley Scott, Brian de Palma, repetir con Robert Rodriguez y muchos más.

Las dos películas más destacadas de esta época, sin duda, fueron Black Hawk Down de Ridley Scott donde Josh Hartnett interpretó a Matt Eversmann, el protagonista de la historia. Y la segunda es Pearl Harbor de Bay junto a Ben Affleck y Kate Beckinsale.

Fue hacia 2004 cuando las cosas comenzaron a cambiar, de alguna manera, para Josh Hartnett.

¿Qué pasó con Brokeback Mountain?

La historia de la producción de Brokeback Mountain es una de las más interesantes dentro de la industria. La película se le ofreció primero a Pedro Almodóvar, pero el cineasta rechazó la idea porque creyó que nunca le darían libertad para desarrollar la historia y sus personajes como él creyera conveniente. ACÁ les platicamos más de lo que sucedió con Almodóvar.

Pero Almodóvar no fue el único que la rechazó. Otros directores como Gus Van Sant también le dijeron que no a Brokeback Mountain. ¿Por qué? Por el director pensó que la historia era tan compleja, que necesitaría a dos de los más grandes actores en la industria: Leonardo DiCaprio y Brad Pitt.

Jake Gyllenhaal y Heath Ledger en ‘Brokeback Mountain’ / Foto: Focus Features

Van Sant quería a estos dos actores, y cuando ambos rechazaron la propuesta, entraron a la conversación Matt Damon y Ryan Phillippe. Sólo que ellos también dijeron que no. “Necesitábamos un elenco fuerte con actores famosos. No iba a funcionar. Le pregunté a los más populares… Todos dijeron que no“, dijo Gus Van Sant.

Como sabemos, los papeles cayeron en manos de Jake Gyllenhaal y Heath Ledger. Lo que pocos saben es que antes de que esto sucediera, se pensó que Joaquin Phoenix y Josh Hartnett serían perfectos para los personajes de Ennis del Mar y Jack Twist.

La historia se repitió y ambos rechazaron entrar a la película. En el caso de Josh Hartnett por temas de agenda. Para ese entonces, ya había firmado para The Black Dahlia, película que protagonizó junto a Scarlett Johansson (quien fue su pareja durante unos años).

Scarlett Johansson y Josh Hartnett en ‘The Black Dahlia’ / Foto: IMdb

Josh Hartnett como Batman

Josh Hartnett ha dicho que rechazar Brokeback Mountain es una de las cosas de las que más se arrepiente. Pero ese no fue el personaje más importante que dejó pasar. Alguna vez fue considerado para interpretar a Bruce Wayne/Batman en la aclamada trilogía de Christopher Nolan.

Ahora bien. Hay mucha información no oficial sobre este tema y se ha hablado de un “conflicto” entre Hartnett y Nolan que no sólo incluyó la trilogía de Batman, sino otras películas del cineasta británico.

Todo empezó cuando Josh Hartnett apareció en la lista de actores que Nolan estaba buscando para interpretar a Bruce Wayne y Batman en Batman Begins de 2005. Hartnett ha dicho que nunca hizo la audición, pero sí hubo una conversación con Nolan para trabajar juntos.

La saga de Batman de Christopher Nolan fue una de las franquicias más exitosas en la colaboración de Legendary y Warner Bros. Foto: WB.

La cosa es que Hartnett rechazó el papel por varias razones. Primero porque pensó que lo iban a encasillar en un mismo papel (algo que ha pasado con muchos actores que dan vida a icónicos personajes y nunca salen de ese rol). Y en segundo lugar, porque su carrera era tan grande, que la fama lo absorbió… y ser Batman, de alguna manera, lo levantaría más.

En una entrevista con Playboy (vía The Guardian) en 2015, dijo que se arrepentía de haberle dicho que “no” a algunas personas incluida Nolan. “Decidí que no era para mí. Pero luego no me quiso poner en ‘The Prestige’. No sólo contrató a su Batman para eso, sino que también a mi novia de ese momento“; es decir, Scarlett Johansson.

Con el paso de los años, Josh Hartnett vio cómo carrera de Christian Bale sólo creció y se diversificó. En 2006, mismo año de The Prestige, Josh Hartnett protagonizó un par de películas de alto perfil que no representaron un éxito ni en taquilla ni entre la crítica como The Black Dahlia y Lucky Number Slevin.

¿También rechazó Spider-Man y Superman?

Siempre existió el rumor de que rechazó el personaje de Spider-Man para Sam Raimi, el cual tomaría Tobey Maguire y lo convertiría en uno de los actores más populares de la época (en un rol, es justo decirlo, que siempre ha cargado el actor desde hace más de 20 años).

Pero esto es mentira. Josh Hartnett contó hace un par de años que para Spider-Man, a diferencia de Batman, nunca hubo nada. No hubo conversaciones ni propuestas, mucho menos audiciones. Simplemente no existió esa posibilidad.

Tobey Maguire como ‘Spide-Man’/Foto: Sony Pictures

Sin embargo, en donde hubo una propuesta más formal, fue para el Superman de Bryan Singer, papel que tomó el poco conocido y desaparecido de Brandon Routh. Las razones para dejar pasar esta película fueron las mismas que las de Batman.

Pero siendo sinceros, rechazar Batman, quizá ahora, fue un error que el actor cometió (aunque sus argumentos en la época son sumamente válidos). Pero rechazar Superman Returns quizá no afectó tanto la carrera de Josh Hartnett a partir de que la película, si bien recibió críticas mixtas, no es muy popular (y con el paso de los años ha sido un poco olvidada).

El regreso de Josh Hartnett en Black Mirror y Oppenheimer

Cuando decimos que Josh Hartnett regresa este 2023, no quiere decir que se haya desaparecido por completo desde que rechazó esos icónicos personajes. Sino que a partir de evitar el asedio de los medios por su fama, decidió mantener un perfil mucho más bajo y hacer cine independiente.

Fue así como trabajó en cintas como Girl Walks into a Bar o Wild Horses. Pero no fue hasta 2014 que el actor tuvo uno de sus personajes más destacados gracias a la serie Penny Dreadful de Showtime protagonizada por Hartnett junto a Eva Green.

Josh Hartnett y Eva Green en ‘Penny Dreadful’ / Foto: Showtime

Este año, marca su regreso en dos de las producciones más destacadas tanto del cine y la televisión. La primera con Oppenheimer de Christopher Nolan (ahora sí su primera colaboración) en donde interpreta a Ernest Lawrence, un físico nuclear que en 1939 ganó el Premio Nobel tras inventar el ciclotrón. Formó parte del Proyecto Manhattan y fue un amigo cercano de Oppenheimer.

En cuanto a la televisión, Hartnett aparece junto a Aaron Paul y Kate Mara en el episodio “Beyond the Sea” de la serie antológica de Netflix, Black Mirror. La sexta temporada ya está disponible en la plataforma y en este episodio, vemos cómo dos astronautas que están en una misión en el espacio, conviven con sus familias en la Tierra a partir de una réplicas que se fabricaron de ellos antes de ir, y a las cuales se pueden conectar con una máquina.

El regreso de Josh Hartnett marca una pauta importante no sólo en la carrera del actor, sino también en la forma en la que Hollywood trataba a sus más grandes estrellas, siempre bajo la presión mediática de la fama y la exposición. Pero ahora es distinto, y el mismo actor ha dicho que las redes sociales han ayudado a las celebridades a poder contar su versión de las cosas cuando los medios difunden una historia.