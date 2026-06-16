El jueves 18 de junio se llevará a cabo el segundo partido de la Selección mexicana como parte del Grupo A del Mundial 2026. México se enfrentará ahora contra Corea del Sur. Y se va a poner bueno, sobre todo con la afición coreana que está de visita en el país.

Si ya los vieron chutarse una botella completa, bailar y hasta darse beso de tres, entonces saben que lo mejor siempre ocurre fuera de la cancha, y de lo que uno termina hablando es de todo menos de futbol.

Entonces, si les toca echar fiesta, trago, taco y plática con la afición de Corea del Sur (así como antes fue com Sudáfrica), por acá les dejamos algunas recomendaciones de películas qué ver para romper el hielo.

México vs Corea del Sur

Yo vi al diablo / Días de gracia

Si tienen ganas de ver un thriller criminal oscuro que explore la violencia, la corrupción y la venganza, tanto Corea del Sur como México tienen películas sensacionales.

Por el lado mexicano podemos presumir Días de gracia (2011), el debut cinematográfico de Everardo Gout. La película reúne a un elenco encabezado por Dolores Heredia, Tenoch Huerta, Carlos Bardem, Kristyan Ferrer, Paulina Gaitán y Harold Torres para contar tres historias conectadas que transcurren durante los Mundiales de futbol de 2002, 2006 y 2010.

Desde Corea del Sur tenemos una de las películas más intensas y perturbadoras que hemos visto con Yo vi al diablo (I Saw the Devil, 2010), dirigida por Kim Jee-woon. La cinta sigue la brutal persecución entre un asesino serial y un agente que busca venganza.

Yo vi al diablo está disponible en MUBI, mientras que Días de gracia puede encontrarse en plataformas de renta digital.

Train to Busan / Halley

El resurgimiento de los zombies en el siglo XXI fue extraordinario y mucho se lo debemos a Danny Boyle. Pero si hay una película que logró mantener viva nuestra fascinación por los muertos vivientes, esa es Train to Busan (2016), dirigida por Yeon Sang-ho.

La película cambió algunas de las reglas del juego al trasladar el apocalipsis zombie a un espacio cerrado. La sensación de claustrofobia, sumada a secuencias de acción que rara vez dan un respiro, la convirtieron en una de las películas más populares y queridas del género.

En México la comparación es complicada, pero existe una película que también replantea la figura del zombie desde una perspectiva completamente distinta.

Hablamos de Halley (2012), la ópera prima de Sebastián Hofmann, una historia mucho más contemplativa que sigue a un hombre cuyo cuerpo comienza a deteriorarse lentamente mientras intenta sobrevivir en medio de la inmensidad y el caos de la Ciudad de México.

Train to Busan está disponible en Netflix. Halley actualmente no se encuentra disponible en plataformas.

Love Reset / Cansada de besar sapos

Para bajar un poco la intensidad, es momento de recomendar una comedia romántica. Y aquí la competencia se pone interesante. Lo diremos así: las telenovelas mexicanas fueron los k-dramas de una época en la que medio mundo las veía e incluso aprendía español gracias a ellas.

Nuestra representante mexicana es Cansada de besar sapos (2006), dirigida por Jorge Colón y protagonizada por Ana Serradilla. La película sigue a una joven arquitecta que, después de una decepción amorosa, decide probar suerte con las citas por internet cuando la red todavía parecía un lugar relativamente amable.

Por parte de Corea del Sur elegimos Love Reset (2023), dirigida por Nam Dae-jung. La historia sigue a una pareja al borde del divorcio cuya relación cambia por completo cuando un accidente les provoca amnesia y terminan reencontrándose como si el destino les estuviera dando una segunda oportunidad.

Love Reset está disponible en Rakuten Viki, mientras que Cansada de besar sapos puede verse en Netflix.

Oldboy / Amores perros

Ninguna lista de recomendaciones de cine surcoreano estaría completa sin Park Chan-wook. A principios del nuevo milenio, el director ayudó a redefinir la cinematografía de su país con Oldboy (2003), considerada por muchos no sólo una de las mejores películas de Corea del Sur, sino una de las más importantes en la historia del cine contemporáneo.

La cinta sigue a un hombre que, después de pasar más de una década secuestrado y aislado sin explicación alguna, es liberado. A partir de entonces emprende una búsqueda obsesiva para descubrir quién fue responsable de su encierro y por qué.

Y si hablamos de películas que marcaron un antes y un después en México, es imposible no mencionar Amores perros (2000), el debut de Alejandro González Iñárritu. La película entrelaza distintas historias que se unen por la violencia, el amor, la pérdida y la desigualdad, utilizando a los perros como un inesperado vínculo de humanidad.

Además, ambas forman parte de dos de las trilogías más célebres del cine contemporáneo: la Trilogía de la Venganza de Park Chan-wook y la Trilogía de la Muerte de Alejandro González Iñárritu.

Oldboy está disponible en MUBI. Amores perros puede verse tanto en MUBI como en Netflix.

Gonjiam / Archivo 253

Es momento de entrar de lleno al terror. Corea del Sur nos ha entregado algunas de las mejores películas de horror del siglo XXI, y una de las más populares dentro del found footage es Gonjiam: Haunted Asylum (2018), dirigida por Jeong Beom-sik.

La película sigue a un grupo de creadores de contenido especializados en fenómenos paranormales que decide transmitir en vivo una exploración dentro de un antiguo hospital psiquiátrico abandonado. Como podrán imaginar, las cosas salen terriblemente mal.

Y ya que estamos hablando de hospitales psiquiátricos y cámaras en mano, México tiene una respuesta bastante digna: Archivo 253 (2015), dirigida por Abe Rosenberg.

La historia sigue a un grupo de jóvenes que se interna en un antiguo centro psiquiátrico clausurado para descubrir qué ocurrió realmente entre sus paredes. Lo que encuentran, desde luego, es mucho peor de lo que imaginaban.

Gonjiam está disponible en Prime Video, mientras que Archivo 253 puede verse en Pluto TV.

The Housemaid / El ángel exterminador

Ahora toca viajar varias décadas al pasado. Por parte de Corea del Sur tenemos The Housemaid (1960), dirigida por Kim Ki-young, una de las películas más importantes en la historia del cine coreano.

La historia gira en torno a una familia aparentemente estable cuya dinámica comienza a romperse con la llegada de una trabajadora del hogar que seduce al padre de familia mientras busca mejorar su posición social.

Aunque en apariencia se trata de un relato sobre adulterio y deseo, la película funciona también como una reflexión sobre las transformaciones culturales que experimentaba Corea del Sur en aquella época, especialmente bajo la influencia de Occidente y la presencia estadounidense en la región.

Y si hablamos de clásicos fundamentales, México tiene varios candidatos. Sin embargo, elegimos El ángel exterminador (1962), una de las obras maestras de Luis Buñuel. La película presenta a un grupo de miembros de la alta sociedad que, sin explicación alguna, descubre que es incapaz de abandonar una mansión.

The Housemaid está disponible en YouTube y El ángel exterminador puede encontrarse en Plex.

Burning / Perfume de violetas

Una de las películas surcoreanas más aclamadas de los últimos años es Burning (2018), dirigida por Lee Chang-dong y protagonizada por Steven Yeun. La historia sigue a dos jóvenes cuyos destinos se cruzan gracias a una misma mujer: Shin Hae-mi.

A partir de ahí se desarrolla un relato muy ambiguo e incierto. La película mantiene al espectador constantemente preguntándose quiénes son realmente sus personajes, cuáles son sus intenciones y qué está ocurriendo en realidad.

Y esa ambigüedad, combinada con una mirada crítica a la sociedad, nos recordó de cierta manera a Perfume de violetas (2001), dirigida por Maryse Sistach. La película forma parte de la célebre Trilogía de la crueldad y coloca al centro la violencia de género dentro de contextos marcados por la desigualdad económica, social y cultural.

Actualmente Burning no se encuentra disponible en plataformas de streaming, mientras que Perfume de violetas puede verse en YouTube.

Suddenly in the Dark / Veneno para las hadas

Para cerrar esta lista con otra película de terror, nos vamos con un clásico surcoreano. Hablamos de Suddenly in the Dark (1981), dirigida por Ko Young-nam, una película que recupera el tema del adulterio y la tensión dentro de la familia tradicional, pero los lleva hacia algo más aterrador.

La historia sigue a una mujer cuya estabilidad emocional comienza a deteriorarse tras la llegada de una extraña muñeca de madera que parece estar relacionada con una joven trabajadora del hogar.

Es una de esas películas que ayudan a entender cómo se desarrolló el género de terror en Corea del Sur mucho antes de que llegaran títulos contemporáneos como The Wailing o A Tale of Two Sisters.

Y si hablamos de clásicos de terror, México tiene una respuesta perfecta: Veneno para las hadas (1986), dirigida por Carlos Enrique Taboada. Considerada por muchos como la obra más importante del cineasta dentro del género, la película sigue la relación entre dos niñas, una de las cuales convence a la otra de que posee poderes sobrenaturales.

Lo que comienza como un juego termina convirtiéndose en una historia cruel. Como gran parte de la filmografía de Taboada, el horror proviene de lo que imaginamos y proyectamos antes de lo que es.

Suddenly in the Dark está disponible en VK y Fawesome TV, mientras que Veneno para las hadas puede verse en Tubi.