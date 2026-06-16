Lo que necesitas saber: México y Corea del Sur jugarán por tercera ocasión en una fase de grupos de Mundial

La segunda prueba de México en el Mundial 2026 es Corea del Sur, un viejo conocido que se ha ganado el cariño de la banda mexa desde 2018, cuando nos hicieron un parote al ganarle a Alemania en el Mundial de Rusia. Con ese resultado el Tri pudo avanzar a Octavos de Final.

Corea del Sur ganó su primer partido de este Mundial ante Chequia, en Guadalajara, y comparte el liderato del Grupo A, por lo cual se afirma lo que se pronosticaba desde el inicio: Corea del Sur será el rival más complicado para México en la fase de grupos.

México vs Corea del Sur

¿Cómo le ha ido a México contra Corea del Sur en Mundiales?

Esta será la tercera vez que México se enfrenta a Corea del Sur en un Mundial y la tercera que se da en una fase de grupos. El Tri tiene buenos recuerdos, ya que en las dos ocasiones anteriores ganó.

En Francia 1998 la Selección Mexicana dirigida por Manuel Lapunte venció 3-1 a Corea del Sur, que se adelantó en el marcador con un gol de Seok Ha a Jorge Campos, en un tiro libre, en el primer tiempo, aunque dos minutos después se fue expulsado.

El Tri le dio vuelta al marcador en el segundo tiempo con dos goles del ‘Matador’ Luis Hernández y uno más de Ricardo Peláez. Ese fue el primer partido de la fase de grupos para México.

20 años después México volvió a jugar con Corea del Sur y le ganó 2-1 en el segundo juego de la fase de grupos de Rusia 2018, y en ese partido Carlos Vela adelantó al Tri con un gol de penal en el primer lapso y ‘Chicharito’ Hernández aumento nuestra ventaja en el segundo tiempo.

Corea descontó en cierre del partido y le dio un poquito de drama con un gol de Heung-min Son.

Historial México vs Corea del Sur

En total, México ha disputado 14 partidos en total, contando juegos amistosos y de otros torneos de selección mayor ( o se que no contamos los duelos en Juegos Olímpicos), de los cuales el Tri ha ganado ocho encuentros, ha empatado tres y ha perdido cuatro.