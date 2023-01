Y no, no es una broma (aunque seguro Michael Bay quisiera que sí lo fuera)… Para muchas personas en el mundo las palomas son consideradas como una plaga peligrosa, pues algunos estudios indican que aunque es muy raro, el contacto con sus heces puede transmitir varias enfermedades a los seres humanos.

Claro que la percepción sobre estos amigos plumíferos varía de cada cultura y país, pues mientras en naciones como España está prohibido alimentarlas –como lo hacemos comúnmente en México–, en otras como Italia las palomas están hasta protegidas.

Foto: Pexels

Acusan a Michael Bay por la muerte de una paloma durante el rodaje de una película

Eso lo descubrió de una muy mala manera el director Michael Bay, quien enfrentará un juicio en dicho país por la supuesta muerte de una paloma durante el rodaje de la cinta 6 Underground (Escuadrón 6), la cual estrenó en 2019.

Todo esto comenzó cuando el medio estadounidense The Wrap dio la exclusiva sobre las acusaciones que Bay enfrenta en Italia por la muerte del ave. De acuerdo con el portal, la paloma mensajera murió aplastada por el dolly de una cámara.

Foto: Getty Images

El director intentó arreglar las cosas fuera de la corte

Fue una persona del set quien vio lo ocurrido y tomó una foto que posteriormente mandó a las autoridades italianas. “Las palomas son una especie protegida en Italia. Una ley nacional que establece que es ilegal dañar, matar o capturar cualquier ave silvestre, incluidas las palomas”, indica The Wrap.

La fuente también aseguró que si bien el director no asesinó a la paloma, sí es responsable de “no supervisar a los miembros de su equipo responsable del manejo de los animales”. Por esa razón, tanto Bay como sus representantes legales han intentado arreglar las cosas fuera de la corte.

Foto: Getty Images

Pero asegura que no se declarará de culpable por dañar a un animal

“Las autoridades italianas le dieron a Bay la opción de llegar a un acuerdo y pagar una pequeña multa, que rechazó”, indica The Wrap. Algo que ya ha sido desmentido por el también director de películas como ‘Transformers’ y ‘A Quiet Place’.

“Me ofrecieron la oportunidad de resolver este asunto pagando una pequeña multa, pero me negué a hacerlo porque no me declararía culpable de haber dañado a un animal”, dijo Bay al asegurar que hay pruebas y testigos de lo que dice.

Promocional de ‘6 Underground’ de Michael Bay. Foto: Netflix

Así que Michael Bay al parecer irá a juicio por la supuesta muerte de la paloma

“Tenemos evidencia clara en video”, dijo Bay según lo citado por el portal. “Una multitud de testigos y oficiales de seguridad que nos exonera de estos reclamos. Y refuta su única foto de paparazzi, lo que da una historia falsa”, indicó el productor de 57 años.

“Hay un caso judicial en curso, por lo que no puedo entrar en detalles, pero confío en que prevaleceremos cuando tenga mi día en la corte”, dijo Bay sobre estar dispuesto a ir a juicio para defender su verdad sobre la supuesta muerte de la paloma.