¿Quiénes son los Midnight Sons y por qué rifaría verlos en ‘Moon Knight’ (o el MCU)?

Marvel Studios continúa expandiendo su universo cinematográfico a través de las series y ahora, llega Moon Knight para refrescar el listado de contenidos. La serie ya llegó a Disney+ (POR ACÁ las reacciones en redes sobre el estreno) y sin duda, los más fans desean que la historia del personaje vaya mucho más allá de su épica historia de origen.

En ese sentido, se abren un montón de posibilidades para lo que se vienen no solo para este poderoso e interesante guerrero, sino también para el MCU que crece cada vez más en su catálogo de héroes, villanos, equipos y más Y ahí, vale la pena destacar la gran oportunidad de traer a la pantalla a los Midnight Sons.

¿Quiénes son ellos, qué personajes han conformado al equipo y cómo encajarían en el universo cinematográfico de Marvel? Acá repasamos esos detalles.

Primero lo primero: ¿quién es Moon Knight?

Moon Knight quizá no es el personaje de Marvel más popular de los cómics, pero sin duda es uno de los más interesantes y grato ver que se le está dando un espacio importante con una serie. Y bueno, es justo decir que una parte de su legado se basa en las alianzas que ha hecho con otros personajes de la casa editorial en diferentes ocasiones.

Pero antes de hablar de lleno los Midnight Sons, hay que tener claro quién es Moon Knight. Se los explicamos a grandes rasgos: en los cómics, el personaje es conocido como Marc Spector, un hombre que pasó de ser boxeador a infante de marina, luego agente de la CIA y finalmente, se convirtió en un habilidoso mercenario. Sin embargo, uno de sus socios lo dejó al borde de la muerte en el desierto egipcio…

Pero en un azar del destino, recibió ayuda de la deidad egipcia Khonshu, quien lo regresó a la vida a cambio de que se volviera su avatar en la Tierra. Una vez que volvió a Estados Unidos, Marc desarrolló otras identidades para esconder su pasado y poder combatir el crimen: el multimillonario Steven Grant (para enterrar su vida como mercenario) y el taxista Jake Lockley (para mantenerse al tanto de lo que sucedía en las calles).

Ahora bien, en la serie de Disney+, la trama de Moon Knight se modifica un poco, pero mantiene varios de los elementos de la historia del cómic. Marc Spector y Steve Grant son las dos identidades a las que da vida el actor Oscar Isaac, siendo la primera la más agresiva y la que tiene control de la deidad y sus poderes. Grant, por otro lado, se muestra como un tipo dócil pero de buen carácter que trabaja como vendedor de regalos… aunque padece de trastorno de identidad disociativo y tiene recuerdos de vidas pasadas. Y por si fuera poco, como dice él en los tráilers, a veces no puede distinguir la vida real de un sueño.

Estamos frente a un personaje complejo y espectacular en todos los sentidos. Y como dijimos, nos pone frente a un sinfín de posibilidades como ver a los Midnight Sons en acción dentro del MCU.

Midnight Sons

El propio Oscar Isaac ha dicho en algunas entrevistas que dentro del MCU, más allá de los Avengers u otro equipo superheroico, le gustaría ver a su personaje interactuando con los Midnight Sons. Los fans más clavados de los cómics posiblemente tienen más ubicado a este combo poderoso de héroes (incluso muchos de ellos antihéroes como tal), pero quienes no tienen idea de quienes sean, acá les contamos un poco.

A grandes rasgos, los Midnight Sons es un grupo conformado por personajes que han tenido acercamientos místicos o sobrenaturales dentro del Universo Marvel, muchos de ellos incluso adquiriendo sus habilidades gracias a ello. Algunos los definen como la primera línea de defensa del mundo contra amenazas sobrenaturales o de otras dimensiones, y sus integrantes han variado con los años.

Tal como lo menciona al database oficial de Marvel, la orden de los Midnight Sons original se publicó en los 90 y se compuso principalmente por los Ghost Riders en sus dos encarnaciones establecidas por Johnny Blaze y Daniel Ketch, además de Michael Badilino /Vengeance que se uniría después. Estos tres personajes también son conocidos como los “Espíritus de la Venganza”.y planeaban frenar al demonio Zarathos, pero este último se alió con la poderosa Lilith y las cosas se salieron de control.

Lilith era una entidad demoniaca mucho más poderosa que planeaba desatar el caos en la Tierra liberando a sus demonios, los Lilin. Aquí es cuando aparece Dr. Strange, quien detrás de escena manipuló a varios héroes con habilidades místicas para conformar al equipo llamado los Midnight Sons: los ya mencionados Ghost Riders, Morbius, Blade y los Nightstalkers, y los Redentores del Darkhold/Libro de los Pecados.

El equipo no hizo mucho ruido en años posteriores hasta hace poco cuando en 2018, en los eventos de la trama del cómic Damnation, Dr. Strange reunió a un nuevo equipo con Moon Knight, Blade, Elsa Bloodstone, Ghost Rider, Iron Fist, Scarlet-Spider entre otros.

¿Y cómo encajarían los Midnight Sons en el universo cinematográfico de Marvel?

De entrada, queda claro que si los Midnight Sons llegaran al universo cinematográfico de Marvel, sería de la mano del Dr. Strange. El personaje de Benedict Cumberbatch ha tomado mucha más relevancia para la fase 4 del MCU con todo el tema del multiverso expandiéndose y con The Multiverse of Madness prometiendo traer amenazas multidimensionales al terreno de la pantalla grande.

Ahora bien, el vínculo para establecer a los Midnight Sons (ya sea inspirándose en la encarnación original o en la más nueva) tiene sentido teniendo en cuenta que Moon Knight ya está presente en el MCU con Oscar Isaac. A eso, hay que agregarle que en una de las escenas post-créditos de Eternals, ya se confirmó la presencia de Blade que será interpretado por Mahershala Ali.

En lo que respecta a Morbius, la cosa parece más complicada pues el personaje le pertenece a Sony… pero no luce imposible que lo veamos en el MCU ya que la colaboración entre Marvel Studios y Sony continuará a través de Spider-Man (al menos eso esperamos) y según parece, Adrian Toomes/El Buitre (personaje de Michael Keaton que vimos en Spider-Man: Homecoming) aparece en la cinta de Morbius (AQUÍ nuestra entrevista con Jared Leto). Ahí el estrecho vínculo que podría involucrar al llamado “Vampiro Viviente”.

Los Redentores del Darkhold también podrían aparecer en el futuro en su encarnación original, sobre todo si tenemos en cuenta que el propio Darkhold/Libro de los pecados ya apareció en el MCU en The Runaways Wandavision. Sí, es el libro que la Bruja Escarlata estudia al final de la serie y que le arrebató a Agatha Harkness… pero no está confirmado si es el mismo libro de hechizos que se ve en The Runaways.

Las posibilidades para ver a los Midnight Sons son muchas, pero no son oficiales por supuesto, aunque el potencial está ahí. Como siempre, habrá que esperar pero mientras tanto, acá abajo les dejamos nuestra entrevista con Oscar Isaac con motivo del estreno de Moon Knight.

Moon Knight podría regresar en una nueva historia con Gael García Bernal

¿No les dijimos el origen de Moon Knight en los cómics? Pues bien, ahí nomás para que tengan el dato, el héroe apareció por primera vez en el número 32 del cómic Werewolf By Night. Curiosamente, Marvel Studios ya tiene planeado un especial de Halloween de esa historieta con el mexicano Gael García Bernal como protagonista.

Se sabe que ese entrega -de la cuál no se sabe si es serie, película o qué onda- se comenzaría a rodar a inicios de este 2022 y llegará a Disney+ aun sin fecha de estreno y sin muchos detalles revelados. Eso sí, con el antecedente del cómic a cuestas, no sería nada raro que veamos un enfrentamiento especial entre el Moon Knight de Oscar Isaac y el Lobo de Gael García en pantalla. Ahí dejamos la posibilidad sobre la mesa, a ver qué pasa.