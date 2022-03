¡Brutal! Las reacciones y memes del primer episodio de ‘Moon Knight’ con Oscar Isaac

Después de mucho tiempo de espera, casi tres años para ser un poco más exactos, se estrenó en exclusiva en Disney+ el primer episodio de Moon Knight, la primera serie del MCU de este 2022 con el protagónico de Oscar Isaac como el avatar del Dios de la Luna egipcio.

La serie, dirigida por Mohamed Diab, nos presenta en pantalla y por primera vez, a uno de los personajes de Marvel más complejos y oscuros. Se trata de Steven Grant/Marc Spector, un hombre con trastorno de de identidad disociativo que se convierte en un vigilante gracias a los poderes que le otorga Khonshu, un antiguo dios egipcio.

La primera aparición de Moon Knight en los cómics, se dio en 1975 en el número de WEREWOLF BY NIGHT #32. Y tuvieron que pasar más de 45 años para que se hiciera la presentación formal en la pantalla en una serie que, de verdad, no se parece en nada a lo que hemos visto en el MCU… y eso es grandioso. Aquí abajo les dejamos nuestra entrevista con Isaac.

Moon Knight es una serie original para Disney+ que tendrá un total de seis episodios. Oscar Isaac, en varias ocasiones, ha dicho, que de acuerdo al éxito de esta producción, podría hablarse de una segunda temporada, o bien, sumarse de lleno al MCU con personajes conocidos en la pantalla grande.

También ha mencionado su deseo por formar los Midnight Sons junto a nombres como el de Daredevil, Ghost Rider y The Punisher. Sin embargo, hemos de esperar, pues apenas se ha estrenado el primer episodio y podemos decirles que es UNA LOCURA.

Moon Knight juega con distintas narrativas que van desde la comedia hasta el thriller psicológico en una serie que tiende más a ser oscura y brutal, o un tanto violenta, en comparación con otras producciones. AQUÍ les dejamos una lista de películas que pueden ver pata irse aclimatando.

Además, presenta de una manera bastante sensible y atinada, el tema de salud mental, apuntando hacia la forma en la que se abusa de personas con trastornos mentales.

La serie tiene como protagonista a un trabajador de una tienda de regalos en un museo de Londres que se da cuenta que tiene una segunda personalidad: Marc Spector, un mercenario que durante un trabajo en Egipto en el que casi pierde la vida, es rescatado por Khonshu, quien lo convierte en su avatar bajo el nombre de Moon Knight.

Y ahora, con la llegada del primer episodio, el internet ha hablado y reaccionado. Entre los comentarios que han destacado está que Moon Knight es una serie brutal que, si bien es bastante confusa (en el buen sentido de la palabra), sobrevive entre la gran actuación de Oscar Isaac en dos papeles complejos, y la ambientación.

Pero también, el internet reaccionó a las partes más emocionales de la cinta. Todo esto a través de Steven Grant, un hombre solitario y maltratado por una sociedad que poco o nada comprende de su trastorno y lo que vive día a día. Sin revelar más, por acá les dejamos las reacciones a Moon Knight.

