Lo que necesitas saber: En el Mubi Fest 2025 se proyectarían trabajos de González Iñárritu, Ridley Scott, David Lynch, Rainer Werner Fassbinder, Mamoru Oshii, Kleber Mendonça Filho y más...

Si tenían pensado lanzarse a la Cineteca Nacional para degustar la selección de películas que se ofrecería en el Mubi Fest… se cancela todo. Así es, en medio de avisos de boicot y críticas en redes, el festival anuncia su cancelación.

Guía para explorar MUBI / Foto: Sopitas.com

Cancelación es “por cuestiones de seguridad”

“Con mucho pesar, hemos tomado la decisión de cancelar MUBI FEST en la Ciudad de México”, indica el comunicado difundido en las redes de la plataforma streaming. El Mubi Fest estaba planeado para realizarse del 4 al 6 de julio.

De acuerdo con el comunicado del Mubi Fest, la cancelación del evento se debe cuestiones de de seguridad. “Lamentamos sinceramente cualquier inconveniente que esto pueda causar a quienes estaban emocionados por asistir y les reembolsaremos todas las entradas adquiridas”.

Programación Mubi Fest 2025 / Imagen: Mube Fest

Sin mencionar claramente la razón de la cancelación, el Mubi Fest señala que mantiene su compromiso de crear espacios donde se dé cabida a todas las voces. “Apoyamos incondicionalmente los principios de libertad de expresión que guían tanto el cine como las protestas”.

¿Cuál es la polémica alrededor del Mubi Fest?

La polémica alrededor, no sólo del Mubi Fest, sino de la plataforma que impulsa este festival, parece que es la razón por la que se cancela el festival cinematográfico.

Desde hace varios días, en redes se publicaron convocatorias para boicotear el Mubi Fest, especialmente por incluir en su programación la proyección de una película de Jean-Luc Godard que, supuestamente, sería un intento de la plataforma para “limpiar su imagen”… dicha película (Here and Elsewhere) muestra imágenes de combatientes palestinos en Oriente Medio.

“Mubi pone una película sobre Palestina en su festival pensando eso le perdona usar dinero Israelí. Vamos a decirle que no es cierto!”, señala una de las varias convocatorias a boicot difundidas en redes sociales.

Mubi Fest 2025 sería la tercera edición del festival organizado por la plataforma de película Mubi. De acuerdo con el comunicado en el que se anuncia su cancelación, se espera que pueda realizarse en futuros años.