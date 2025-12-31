Muere el actor Isiah Whitlock Jr. a los 71 años

Lo que necesitas saber: Isiah Whitlock Jr. prestó su voz para la película animada "Hoppers", que se estrenará en marzo de 2026, por lo que aún nos falta apreciar su último proyecto

Tristes noticias para cerrar el año. Este 30 de diciembre murió el actor Isiah Whitlock Jr, conocido principalmente por darle vida a Clay Davis en The Wire. Se encontraba en su casa y murió “mientras descansaba pacíficamente” a causa de una enfermedad que lo afectó recientemente, informa TMZ.

Muere el actor Isiah Whitlock Jr.

“Con profunda tristeza les comunico el fallecimiento de mi querido amigo y cliente Isiah Whitlock Jr. Si lo conocieron, lo amaron. Un actor brillante y una persona aún mejor. Que su memoria sea una bendición para siempre. Estamos destrozados. Lo extrañaremos muchísimo”, fue el mensaje del representante de Isiah Whitlock Jr., Brian Liebman, citado por Variety.

“BlacKkKlansman”, “Da 5 Bloods”, “She Hate Me”, “25th Hour”, “Red Hook Summer” y “Chi-Raq”, fueron algunas de las películas en las que pudimos verlo en acción.

Foto: isiahwhitlockjr.com

El creador de la famosa expresión sheeeeee-it

Es imposible encasillar el trabajo de Isiah Whitlock Jr. en una frase, pero no podíamos dejar de mencionar que sin duda será recordado por la famosa expresión sheeeeee-it, forma en que pronunciaba “shit” (traducción de “mierda”).

Según Variety, la gente lo veía en la calle y más que una foto o un saludo, le pedían que por favor se aventara dicha expresión a su peculiar manera.

Los guionistas de The Wire tuvieron que incluirla en la historia, según recuerdan, justo por la fama que llegó a darle con su singular sello.

Foto: isiahwhitlockjr.com

‘Hoppers’, último proyecto de Isiah Whitlock Jr.

Dicen que algo bonito de los actores, es que incluso cuando mueran la gente podrá seguirlos viendo una y otra vez en los papeles que interpretaron. Bueno, todavía nos falta por ver algo de Isiah Whitlock… en realidad nos falta algo por escuchar.

Y es que el actor nacido en Indiana prestó su voz para la película de Pixar Hoppers, la cual se estrenará en marzo de 2026 (AQUÍ te dejamos el tráiler de esa historia).

También fue parte de otras producciones animadas como “Cars 3” y “Lightyear“.