Triste noticia para las y los amantes del cine. Bernard Hill, actor que participó en grandes películas como Titanic y El Señor de los Anillos, murió a los 79 años de edad.

Bernard Hill / Foto: Getty

Bernard Hill, actor de ‘Titanic’ y ‘El Señor de los Anillos’, muere a los 79 años

Bernard Hill murió la madrugada de este domingo, 5 de mayo, aunque todavía no se da a conocer la causa de muerte. Lou Coulson, su agente, fue quien confirmó su muerte, según informó la BBC.

El actor será recordando siempre por haber dado vida al Capitán Edward Smith en Titanic, donde actuó junto a Leonardo DiCaprio y Kate Winslet. Además, claro está, fans y no fans de la saga recordaremos también su papel como el Rey Théoden de El Señor de los Anillos.

Bernard Hill en Titanic / Foto: Paramount Pictures y 20th Century Fox

Bernard Hill en El Señor de ls Anillos / Foto: New Line Cinema

Una trayectoria inigualable

Además de Titanic y El Señor de los Anillos, entre los papeles destacados de Bernard Hill también encontramos su participación en Boys from the Blackstuff, serie donde interpretó de forma magistral a Yosser Hughes.

Bernard Hill en Boys from the Blackstuff,

Bernard Hill nació el 17 de diciembre de 1944 en Manchester, Inglaterra. Debutó con su actuación en John, Paul, George, Ringo… and Bert, de 1974.

Dejó también grandes actuaciones en Wolf Hall, Yo Claudio, John Lennon: A Journey in the Life, Gandhi, Valkyrie, The Kid, El Rey Escorpíón y más.

En cuanto se dio a conocer la muerte de este maravilloso actor, los mensajes y homenajes no se hicieron esperar en redes sociales. Fans de todos sus personajes se dedicaron a despedirlo como merece.

Bernard Hill en El Señor de los Anillos

Gracias Bernard Hill por darnos la escena más épica de la historia del cine.

Allá donde vayas…"Rojo será el día, hasta el nacer del sol". pic.twitter.com/idGucUvICI — SitoCinema (@SitoCinema) May 5, 2024

