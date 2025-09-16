Lo que necesitas saber: Poseedor de una belleza absurda, Robert Redford llegó a decir que la belleza abstaculizaba su carrera... pero le consiguió el éxito que lo dejó, con el tiempo, elegir libremente sus proyectos.

Robert Redford, el legendario actor de Hollywood al que muchos recordarán por peliculones como Butch Cassady and the Sundance Kid, Habana, El golpe y La Propuesta Indecorosa, falleció la madrugada de este 16 de septiembre.

Robert Redford, Old Man Gun / Captura de pantalla

Murió en Sundance, rodeado de montañas y seres queridos

“Uno de los leones ha fallecido. Descansa en paz, mi querido amigo”, así despidió la actriz Meryl Streep a Robert Redford, seguramente en referencia a la película en la que ella y Tom Cruise compartieron créditos: Leones por Corderos, del 2007.

La noticia de la muerte de Robert Redford fue anunciada por su publicista, Cindi Berger. De acuerdo con Berger, el actor murió mientras dormía, “en Sundance, en las montañas de Utah, el lugar que amaba, rodeado de sus seres queridos”.

Robert Redford / Foto: Especial

Como es usual en estos casos, Berger pidió privacidad para la familia del actor, en esto momentos difíciles. “Lo extrañaremos mucho”.

Robert Redfor, ícono de Hollywood e impulsor del cine independiente

Robert Redford fue una de las grandes estrellas del cine de los 70. Galán en sus inicios (¡galanazo!) y, años después, uno de las más importantes estrellas de Hollywood… y, en años más recientes, apreciado por su apoyo al cine independiente, como cofundador del festival de Sundance.

Nació en Santa Mónica, California en 1936. Además de actor, director, también fue activista, ecologista. Ganador de varios reconocimientos… claro, en su vitrina no faltó el Oscar y un Globo de Oro. En 2016 anunció su retiro de la actuación, pero nunca desapareció de la escena. Descanse en paz.