Lo que necesitas saber: Ante la posibilidad de una orden de captura, promovió un amparo para intentar obtener protección legal.

Tal parece que el Operativo Enjambre sigue avanzando, pues acaba de sumar un nuevo detenido a la lista y estamos hablando del alcalde de Cuautla, Jesús “N”, quien terminó siendo capturado a pesar de sus intentos por evitarlo.

Este 30 de mayo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dio a conocer a través de su cuenta de X que se llevó a cabo la detención del alcalde.

Foto: Captura de pantalla

Además, señaló que esta acción forma parte de los resultados obtenidos tras el reforzamiento de seguridad implementado en Morelos desde finales de abril.

La captura de Jesús “N” se suma a las más de 85 detenciones de funcionarios y exfuncionarios que han sido investigados dentro del Operativo Enjambre por presuntos vínculos con grupos del crimen organizado.

El alcalde estuvo en el ojo del huracán desde febrero de 2025, cuando se difundió un video en el que aparecía presuntamente reunido con Júpiter Araujo Bernard, identificado por las autoridades como un operador criminal en la región oriente de Morelos.

Tras la difusión de esas imágenes, las investigaciones en su contra comenzaron a tomar fuerza y, ante la posibilidad de una orden de captura, promovió un amparo para intentar obtener protección legal.

Aunque un juez le concedió una suspensión provisional, ésta no impedía que fuera detenido si existía una orden de aprehensión válida emitida por una autoridad competente, por lo que el recurso no logró frenar la acción de las autoridades.

Con esta captura, el Operativo Enjambre vuelve a sumar un nombre más a una lista que no ha dejado de crecer durante los últimos meses y que ha puesto bajo la lupa a diversos funcionarios señalados por presuntos nexos con organizaciones criminales.

Por ahora habrá que esperar a que las autoridades den a conocer los cargos específicos que enfrentará Jesús “N” y los detalles de la investigación que derivó en su detención. Lo que sí es un hecho es que el Operativo Enjambre sigue acumulando capturas y aún no parece estar cerca de terminar.

