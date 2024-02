Lo que necesitas saber: Guillermo Del Toro confirmó la noticia en sus redes sociales.

Se confirmó la muerte de Mark Gustafson, quien codirigió la reciente entrega de Pinocchio de Guillermo Del Toro. El cineasta tenía 64 años de edad.

De acuerdo con Deadline, el fallecimiento de Gustafson se dio luego de que él sufrió un ataque cardiaco. El propio director de cine mexicano confirmó el deceso de su colaborador en redes sociales.

Mark Gustafson y Guillermo Del Toro. Foto: Getty.

Guillermo Del Toro confirmó la muerte de Mark Gustafson

“Siempre admiré a Mark, incluso antes de conocerlo. Un pilar de la animación stop-motion, un verdadero artista“, escribió Del Toro en una publicación de X (antes Twitter) donde compartió también una foto de ellos juntos.

“Un hombre compasivo, sensible y mordazmente ingenioso. Una leyenda y un amigo que inspiró y dio esperanza a todos los que lo rodeaban“, agregó el mexicano. Según el posteo de Guillermo, Mark Gustafson falleció ayer, 1 de febrero.

Post de Guillermo Del Toro. Foto: Captura de X (antes Twitter).

La carrera de Mark Gustafson

La carrera de Mark Gustafson comenzó en los 80 dentro de la claymation, un estilo de animación basado en arcilla/plastilina. El animador comenzó a trabajar en los reconocidos Will Vinton Studios, donde fue colaborador de la recordada película The Adventures of Mark Twain.

Trabajó en diversas producciones como animador de stop-motion tanto para cine como para TV. De hecho, ganó un premio Emmy por el especial de A Claymation Easter de 1992, y estuvo nominado en otras tres ocasiones. También formó parte del equipo de animación de la serie The PJs de 1999, protagonizada por Eddie Murphy.

Dentro de la industria cinematográfica, además de su éxito como codirector de Pinocchio, fue director de animación de Fantastic Mr. Fox de Wes Anderson, estrenada en el 2009. Se sabe que Mark estaba trabajando recientemente en una serie llamada Milepost 88. Descanse en paz, Mark Gustafson.

Mark Gustafson durante la promoción de ‘Fantastic Mr. Fox’. Foto: Getty

