Este 29 de diciembre de 2022, se reportó la muerte de Ruggero Deodato, el cineasta italino conocido por el filme Holocausto Caníbal, una de las producciones más controvertidas en la historia del cine. El directo, de acuerdo con algunos medios, murió a los 83 años.

La carrera de Deodato es extensa, y arrancó cuando se convirtió en alumno de figuras como la de Roberto Rossellini y Sergio Corbucci. Fue en la década de los 70 cuando definió su estilo, el cual mostraba varios elementos gore que le trajeron algunos problemas hasta con las autoridades por la forma en la que representaba actos violentos.

Ruggero Deodato / Foto: Getty Images

Para que se den una idea, en 1976 estrenó Live Like a Cop, Die Like a Man, dentro del género de los poliziotteschi, la cual fue censurada a partir de una escena donde a un hombre le sacaban los ojos. Un año después sacó Last Cannibal World, la cual igual fue censurada bajo cargos de crueldad animal.

Pero eso apenas fue el preámbulo de lo que sucedería, en 1980, con Holocausto Caníbal. Así que por acá les contamos de qué va, cuáles fueron los problemas que enfrentó Ruggero Deodato, y cómo hasta se pensó que habían asesinado a los actores frente a la cámara para lograr más “realismo”.

Imagen de ‘Holocausto Caníbal’ / Foto: United Artists

Holocausto Caníbal

Podemos mencionar varias películas gore que han tenido un éxito comercial (dentro de lo que cabe) entre las audiencias. Quizá la más popular de los últimos años es A Serbian Film sobre un exactor porno que, para obtener dinero para su familia, decide entrarle a una última película que no guion… y eso se convierte en una carnicería y una salvajada.

Pero antes de esa cinta, existió Holocausto Caníbal, considerada como la película más gore de todos los tiempos y, de hecho, también es considerada como la primera en utilizar el found footage.

Lo más probable es que ya hayan escuchado de esta cinta, pero acá les contaremos un poco de qué va. Aquí conocemos a un grupo de reporteros que se lanzan a la zona del Amazonas en Colombia, para filmar un documental sobre las tibus caníbales de la zona.

Imagen de ‘Holocausto Caníbal’ / Foto: United Artists

Esto, bajo encargo de un canal de televisión, el cual les dio un plazo. Cuando este plazo termina y no hay noticias de ellos, envían a un nuevo sujeto para buscarlos. ¿Y qué encuentra? Tras varios altercados con los pobladores, recupera las cámaras y las cintas en donde descubre que fueron asesinados y devorados por las tribus caníbales.

Pero no sólo eso. Es decir, que no sólo los pobladores realizan rituales y actos turbios, sino los mismos reporteros también perpetran actos salvajes en contra de animales y los indígenas. La cadena de televisión decide no sacar el material y manda a destruirlo.

¿Actores asesinados?

Holocausto Caníbal, como se podrán dar cuenta, es bastante cruda. Y todo alrededor de ella potencia ese terror que ha provocado durante años. El director Ruggero Deodato, fue arrestado tras ser acusado, primero, por “obsceno”, y luego, de matar a varios miembros del elenco para darle más “realismo” a la historia.

Desde luego, comprobó que todos estaban vivos y fue liberado. Pero a ese grado llegó. En parte, se debe a que el cineasta italiano hizo firmar a loa actores un contrato, el cual consistía en que tras terminar las filmaciones, se retirarían por un tiempo del ojo público, aproximadamente un año, para alimentar la duda de si habían sido asesinados o no.

Imagen de ‘Holocausto Caníbal’ / Foto: United Artists

Para cuando la película se estrenó, se dieron cuenta que ya llevaban un rato sin saber de los actores. Lo que provocó un caos monumental entre los medios y la críticas, quienes pensaron que de verdad habían sido brutalmente asesinados. Fue así como las autoridades se involucraron, quienes vieron que las imágenes eran tan reales, que consideraron la posibilidad de varios crímenes.

Deodato tuvo que contactar a uno de los actores para mostrar que estaban vivos, y así se sumó el resto del elenco que es asesinado en la cinta. La cosa no terminó ahí. En una de las escenas más brutales, una joven es asesinada (empalada)… por lo que las autoridades pensaron que si bien los actores estaban vivos, probablemente ella sí había sido víctima de un crimen.

Un mago nunca revela sus secretos… o sólo a veces. Y Deodato tuvo que explicar en la corte cómo logró filmar dichas escenas para que se vieran tan realistas. Tras comprobar que nadie había muerto y que todos sabían a lo que le entraban, el director quedó libre.

Imagen de ‘Holocausto Caníbal’ / Foto: United Artists

Crueldad animal

El material que el atropólogo recupera, es el que contiene la mayoría de las escenas llenas de violencia. Entre las que más destacan, sin duda, son las que van contra algunos animales que sin deberla ni temerla, se encuentran con los reporteros o los indígenas.

Una de las esenas más infames es en la que matan de manera brutal a una tortuga. La atacan, destruyen su caparazón y le cortan varias partes del cuerpo. Pero hay más con otros animales como serpientes, arañas, monos y hasta un cerdito. Todas son horribles.

¿Lo peor? La muerte de estos animales sí fue real. De acuerdo con algunos reportes, algunos de los animales que murieron, sirvieron como alimento para algunas tribus de la región. Pero eso no minimiza los actos atroces en contra de los animales, y menos en las maneras tan salvajes en las que se dieron.

Un mono es brutalmente asesinado en ‘Holocausto Caníbal’ / Foto: United Artists

La representación de las comunidades indígenas

Holocausto Caníbal no fue la primera película sobre canibalismo, y ciertamente no fue la última. Este 2022, entre las cintas más destacadas del año, vimos Bones and All sobre un par de jóvenes caníbales que viajan por todo el país intentando saciar su hambre, y al mismo tiempo, encontrar una manera de tener una vida normal.

Sin embargo, más allá de las escenas gráficas de violencia física, sexual y contra los animales, también está la cruel representación de las comunidades indígenas del amazonas. Si el público se compró la muerte de los “reporteros”, sumado a los brutales ataques reales contra los animales, ¿por qué no pensarían que de verdad las tribus se comportan de esas maneras?