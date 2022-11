Taylor Russell y Timothée Chalamet hablan sobre lo especial de 'Bones and All' en un vistazo exclusivo

No cabe duda que este 2022 ha sido un año bastante bueno para la industria cinematográfica, esto en el entendido de que la peor parte de la pandemia pasó y muchas geniales películas se pueden disfrutar en las salas de cine. Dentro de esa lista de cintas destacadas, Bones and All (Hasta los huesos en Latinoamérica) tiene un lugar infaltable.

Luca Guadagnino vuelve a la silla del director y de paso, se reencuentra con Timothée Chalamet para una nueva colaboración tras Call Me By Your Name del 2017. Pero no solo eso, sino que este trabajo nos pone en frente la destacada actuación protagónica de la canadiense Taylor Russell, quien incluso ya se llevó el premio Marcello Mastroianni del Festival de Cine de Venecia (que se otorga a la mejor actuación de un intérprete emergente).

“Luca es muy espontáneo, lo cual es bueno. Me gusta la gente flexible y curiosa”, dice Taylor sobre el director en un vistazo exclusivo cortesía de Metro Goldwyn Mayer y Warner Bros Pictures que les dejamos acá abajito, con todo y declaraciones de la actriz junto al propio Guadagnino y Chalamet.

Bones and All

Nuevamente, Luca Guadagnino nos trae una película donde el amor es el principal motor de la trama. Pero esta no es una historia convencional sobre dos adolescentes enamorados, de ninguna manera.

En Bones and All, basada en la novela del mismo nombre escrita por Camille DeAngelis, Maren (Taylor Rusell) y Lee (Timothée Chalamet) conforman una pareja de jóvenes marginados en la década de los 80 que comparten muchas experiencias similares, desde familias disfuncionales hasta el sentimiento de rechazo. Pero más allá de eso, hay un rasgo que los vincula aún más que todo lo anterior: su tendencia e impulsos caníbales.

Timothée Chalamet y Taylor Russell en el avance de ‘Bones and All’. Foto: MGM.

A pesar del hambre que recurrentemente sacian obedeciendo a sus impulsos, Taylor se muestra en constante conflicto con esa parte de su vida. Y al mismo tiempo, junto a Lee, se embarca en un viaje por carretera que la llevará a encontrarse con una importante persona de su pasado que creía desaparecida, así como con muchas otras personas con la misma condición caníbal que ellos.

La joven pareja seguirá por un camino que los hará enfrentarse a las atrocidades que han cometido, confesarse mutuamente sus secretos y a mostrarse afligidos por no poder contener su propia naturaleza. Todo lo harán en una búsqueda por intentar llevar una vida normal juntos… ¿Pero podrán hacerlo? Aquí les dejamos el tráiler oficial de Bones and All.

¿Cuándo se estrena en México?

Tras su exitoso paso por diversos festivales de cine alrededor del mundo, Bones and All llegará a salas de cine mexicanas el 1 de diciembre próximo. Como dijimos antes, se trata de una de las cintas más llamativas de este 2022.

Junto a Taylor Russell y Timothée Chalamet, el elenco lo completan Michael Stuhlbarg, André Holland, Chloë Sevigny, David Gordon Green, Jessica Harper, Mark Rylance y más. ¿Ya preparados para el estreno en México y América Latina?

Luca Guadagnino y el elenco de ‘Bones and All’ en Venecia. Foto: Getty.