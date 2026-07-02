Después de que Amazon soltara Artificial, de Luca Guadagnino, sobre Sam Altman, la película ha encontrado un nuevo hogar: NEON, la misma casa detrás de éxitos internacionales como Parasite, Titane, Anora y la más reciente ganadora de Cannes, Fjord.

Artificial está ya casi terminada y ha tenido un costo de 40 millones de dólares para contar el caótico periodo de 2023 en el que Sam Altman, ahora director ejecutivo de OpenAI, fue despedido y vuelto a contratar. ¿Se acuerdan de todo ese chisme?

Pues bien. Luca Guadagnino decidió hacer una película sobre eso, con el protagónico de Andrew Garfield para interpretar al ejecutivo.

Andrew Garfield / Foto: Shutterstock

Amazon bota Artificial y NEON la rescata

La cosa es que, a principios de este 2026, Amazon cerró un acuerdo de miles de millones de dólares con OpenAI para expandir sus servicios web y la implementación de modelos de IA. Y no solo eso. Altman y Jeff Bezos parece que se han hecho cercanos, sobre todo porque el primero fue uno de los invitados a la boda del segundo en 2025.

Por ende, Amazon MGM ya no podía ser la casa de Artificial.

Pero NEON llegó al rescate. De acuerdo con Variety, por ahí se ofreció la cinta a Netflix, A24 y Focus Features, pero ninguno decidió seguir con la compra de derechos. MUBI también estuvo en la contienda.

Sam Altman, director de OpenAI / Foto: Shutterstock

Protagonistas de Artificial

Ya les contamos que Artificial tiene como protagonista a Andrew Garfield como Sam Altman, y comparte elenco con Monica Barbaro como Mira Murati, la CTO de OpenAI; Yura Borisov como Ilya Sutskever, uno de los científicos e ingenieros de la compañía; e Ike Barinholtz como Elon Musk.

Los demás actores que aparecen son Cooper Hoffman, Jason Schwartzman, Cooper Koch, Billie Lourd, Zosia Mamet, Angus Imrie, Chris O’Dowd y Mark Rylance.