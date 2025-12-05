Lo que necesitas saber: Con este movimiento, veremos en Netflix series y películas que eran exclusivas de HBO, como Los Soprano y Game of Thrones.

Netflix acaba de dar un golpe para seguir como una de las plataformas streaming más fuertes en el mundo: la compra de Warner Bros… lo cual incluye en el paquete los estudios cinematográficos y de TV de la firma, así como HBO y HBO Max.

Imagen ilustrativa. Foto: Especial.

Parte del catálogo de HBO y HBO Max ingresará a Netflix

En comunicado, Netflix confirma la noticia que, desde horas antes, se adelantaba en distintos medios. De acuerdo con la firma, la transacción se dio por 82,700 millones de dólares.

“Esta adquisición une dos negocios pioneros de entretenimiento, combinando la innovación, el alcance global y el servicio de streaming de primera clase de Netflix con el legado centenario de Warner Bros”.

Netflix compra Warner Bros / Imagen: Netflix

Con la adquisición de Warner Bros, Netflix podrá ingresar a su catálogo decenas de series y películas manufacturadas por los estudios… incluso algunas que, hasta ahora, eran exclusivas de HBO y HBO Max. Por ejemplo, Los Soprano y Game of Thrones.

“Esta adquisición mejorará nuestra oferta y acelerará nuestro negocio durante las próximas décadas”, señaló Greg Peters, codirector ejecutivo de Netflix, en un mensaje en el que se reconoce a Warner Bros como una compañía que ha ayudado a definir el entretenimiento por más de un siglo.

Imagen de ‘The Sopranos’/Foto: HBO

Netflix asegurá que producciones de Warner seguirán estrenándose en cines

Aun con la compra, Netflix asegura que mantendrá las operaciones de los estudios de Warner Bros… así que los amantes del séptimo arte no tienen de qué preocuparse: seguirán los estrenos de películas en cines.

Foto: HBO

Y sí, parece que no serán sólo unos títulos: todo (o mucho) de lo que HBO y HBO Max tienen en su programación podrá ser visto en Netflix… aunque todavía se desconoce si eso tendrá un costo extra u otro tipo de suscripción (probablemente sí).

“Esto también permite a Netflix optimizar sus planes para los consumidores, mejorando las opciones de visualización y ampliando el acceso al contenido”, señala Netflix.