Lo que necesita saber: Marc-André ter Stegen sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo en enero del 2026.

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y, tristemente no todos los jugadores van a llegar. Algunos quedarán fuera de la lista final, pero otros ni siquiera serán tomados en cuenta por lesión.

Entre la lista de lesionados en el futbol internacional tenemos a Xavi Simons del Tottenham, Serge Gnabry del Bayern Múnich, Hugo Ekitike del Liverpool, Rodrygo del Real Madrid, Jack Grealish, cedido al Everton, entre otros.

Captura de pantalla

Jugadores lesionados rumbo al Mundial 2026

Jugador Club Selección Lesión Tiempo de

recuperación Xavi Simons Tottenham Países Bajos Rotura de ligamento cruzado

(25 de abril) 8-9 meses Serge Gnabry Bayern Múnich Alemania Desgarro en el músculo aductor del muslo derecho

(18 de abril) 2-4 meses Hugo Ekitike Liverpool Francia Rotura del tendón de Aquiles

(14 de abril) 8-9 meses Rodrygo Real Madrid Brasil Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la pierna derecha

(2 de marzo) 8-10 meses Samu Aghehowa Porto España Esguince en la rodilla derecha y lesión del ligamento cruzado anterior

(9 de febrero) 6-7 meses Marc-André ter Stegen Girona

(cedido) Alemania Lesión en el isquiotibial izquierdo

(31 de enero) 7-8 meses Jack Grealish Everton

(cedido) Inglaterra Fractura por estrés en el pie

(18 de enero) 3-4 meses Takumi Minamino As Monaco Japón Rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda

(diciembre 2025) 6-9 meses

Xavi Simons – Tottenham

Países Bajos tendrá que ir al Mundial 2026 sin Xavi Simons, quien sufrió una rotura del ligamento cruzado durante el partido entre el Tottenham vs Wolves del sábado 25 de abril.

“Todo lo que he querido hacer es luchar por mi equipo y ahora la habilidad de hacerlo me ha sido arrebatada… junto con la Copa del Mundo, representando a mi país este verano… simplemente se fue“. Escribió Xavi en sus redes sociales.

Simons fue quien confirmó que no solo se perdería el resto de la temporada de la Premier League con el Tottenham, también la Copa del Mundo. Aunque los ‘Spurs’ no han publicado el parte médico, se sabe que la recuperación de una rotura del ligamento cruzado toma entre 8 y 9 meses.

Serge Gnabry – Bayern Múnich

Alemania no podrá contar con Serge Gnabry para el Mundial 2026. El mediocampista estará fuera entre 2 a 4 meses por aquel desgarró que en el músculo aductor del muslo derecho que sufrió con el Bayern Múnich.

Si bien, su tiempo de recuperación no es muy prolongado, la lesión llega a 50 días de que arranque la Copa del Mundo, por lo que no le dará tiempo de llegar al 100%.

Fotografía @FCBayern vía X

Hugo Ekitike – Selección de Francia

El Liverpool no solo se fue eliminado de la Champions League en los cuartos de final por el PSG, también perdió a Hugo Ekitike. De forma extraoficial, se informó que el jugador francés sufrió una rotura del tendón de Aquiles, por lo que estará fuera de las canchas entre 8 – 9 meses.

En caso de que se confirme la gravedad de la lesión de Ekitike, no solo se perderá el resto de la temporada de la Premier League con los ‘Reds’, también el Mundial 2026 con la Selección de Francia.

Rodrygo – Selección de Brasil

En marzo del 2026, el Real Madrid confirmó que Rodrygo sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior y la rotura del menisco externo de la pierna derecha, una lesión que lo tendrá fuera entre 8-10 meses.

Carlo Ancelotti y la Selección de Brasil tendrán que buscar otro jugador para cubrir la baja de Rodrygo, quien no podrá jugar el Mundial 2026.

Fotografía @realmadrid

Samu Aghehowa – Selección de España

En la Selección de España seguramente van a extrañar a Samu Aghehowa, quien sufrió un esguince en la rodilla derecha y lesión del ligamento cruzado anterior en febrero del 2026, por lo que será baja entre 6 – 7 meses, sin chance de llegar al Mundial.

Samu se lesionó durante el partido entre el Oporto vs Sporting en febrero del 2026.

Marc-André ter Stegen – Selección de Alemania

Durante el partido entre el Girona vs Oviedo del 31 de enero del 2026, Marc-André ter Stegen sufrió una lesión en el isquiotibial izquierdo, que lo tendrá fuera entre 7-8 meses.

El portero alemán es consiente que tiene pocas oportunidades de jugar el Mundial 2026 con la Selección de Alemania, por lo que se va a concentrar en recuperarse y no hará nada para forzarse a llegar ni arriesgarse a una recaída.

Jack Grealish – Selección de Inglaterra

A inicios del 2026, la Selección de Inglaterra perdió a Jack Grealish, quien sufrió una fractura por estrés en el pie mientras estaba de préstamo con el Everton. El inglés será baja entre 3 a 4 meses.

Aunque se espera que regrese a las canchas antes del inicio del Mundial 2026, no llegaría con los minutos suficientes para ser tomado en cuenta.

Takumi Minamino – Japón

La Selección de Japón no se salva de las lesiones. Takumi Minamino del AS Monaco sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda en diciembre del 2025. Dicha lesión lo tendrá fuera 6-9 meses, sin chance de llegar al Mundial 2026.

Y por si se preguntan por los lesionados de la Selección Mexicana, por acá se los dejamos.