A lo largo de todo este año, Netflix ha hecho un montón de cambios en su plataforma, sobre todo en cuanto a las suscripciones. Quizá la mayor sorpresa que nos dieron en 2022 fue que ya tienen disponible su plan con comerciales (POR ACÁ pueden checar todos los detalles). Pero ahora sí nos dejaron con el ojo cuadrado porque ya agregaron una función para que puedan deshacerse de esas personas que no quieren que entren a su cuenta y ahora sí no tengan pretexto para despegarse de sus ex.

Sabemos que a veces se nos hace fácil prestar nuestras cuentas para que los demás no gasten en una suscripción y puedan checar todo el contenido que tiene el gigante del streaming en su enorme catálogo. Sin embargo, también es muy común que de repente no cierren la sesión y alguien más pueda entrar sin la necesidad de ingresar contraseña en cualquier dispositivo en el que estén vinculada su cuenta. Y si ustedes están en esa misma situación y no saben qué hacer, tranquilos, que ahí les va la solución.

Imagen ilustrativa/Foto: Getty Images

Ahora sí, Netflix dejará que elimines personas de tu cuenta y te contamos cómo aplicarla

Resulta que este 16 de noviembre, Netflix anunció con bombo y platillo la llegada de una función llamada Gestión de accesos y dispositivos, una nueva herramienta dentro de la configuración de la cuenta que te permitirá ver fácilmente los dispositivos recientes que han visto alguna serie, película o documental desde tu cuenta y cerrar la sesión de esos aparatos específicos a los que de plano no quieren darle acceso con un solo click… sí, así como lo leyeron.

La cosa es bastante sencilla, lo único que deben hacer es ir a la sección donde están todos los perfiles que están vinculados con su cuenta y lanzarse a la parte que dice “cuenta” (vaya la redundancia). Una vez que llegaron a ese apartado, deberán pasarse a la sección de “seguridad y privacidad” y ahí mero picarle donde dice “administrar acceso y dispositivos”. Y listo, en esta parte encontrarán los teléfonos, computadoras, tablets o pantallas que están vinculados a su cuenta y si notan que hay alguien extraño conectado o ya no tienen ganas de prestar su cuenta, desde ahí podrán cerrar sesión.

Foto: Netflix

Apúntenle bien, porque esta nueva herramienta de Netflix ya está disponible en todo el mundo y para usuarios que ven la plataforma en dispositivos móviles (en iOS y Android) y también en sus computadoras. Así que ya lo saben, si necesitan ponerle más privacidad a su cuenta, esta es la solución que tanto estaban esperando.