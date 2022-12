Llegamos al final del 2022 y vaya que la industria del entretenimiento nos sorprendió este año con un montón de contenidos. Y en ese sentido, es justo decir que Netflix hizo lo propio con algunas de las series y películas más populares del año.

No importa si tienen más competencia en el mercado de las plataformas de transmisión ahora más que nunca, o si los últimos meses han estado complicados con el asunto de los suscriptores… El llamado ‘gigante del streaming’ sigue trayendo contenidos que la gente quiere ver sí o sí.

Ahora que el año se nos va, Netflix compartió sus listados con las series y películas más vistas del 2022. Acá se las traemos para que les echen ojo.

Películas más vistas de Netflix

Las más populares en inglés

En este rubro, la cinta de acción The Gray Man de los hermanos Russo protagonizada por Ryan Reynolds, Chris Evans y Ana de Armas se llevó el primer puesto.

1. The Gray Man

2. The Adam Project

3. Purple Hearts

4. Hustle

5. The Tinder Swindler

6. The Sea Beast

7. Enola Holmes 2

8. Senior Year

9. The Man From Toronto

10. Day Shift

Las extranjeras más populares

1. Troll (Noruega)

2. All Quiet On The Western Front/Im Westen nichts Neues (Alemania)

3. Black Crab (Suecia)

4. A través de mi ventana (España)

5. The Takedown/Loin du périph (Francia)

6. Loving Adults/Kærlighed for voksne (Dinamarca)

7. Carter/Kateo (Corea del Sur)

8. My Name Is Vendetta/ Il mio nome è vendetta (Italia)

9. Restless/Sans répit (Francia)

10. Furioza (Polonia)

Series más vistas en la plataforma

Series en inglés

Para este año, la serie más popular fue Stranger Things con la temporada 4, que sin duda fue un regreso triunfal para uno de los shows más emblemáticos de Netflix. Y bueno, no es para menos pues vimos cómo la serie dominó las tendencias en redes sociales con la música, sus personajes, villanos y más.

1. Stranger Things (temporada 4)

2. Wednesday (temporada 1)

3. Dahmer

4. Bridgerton (temporada 2)

5. Inventing Anna

6. Ozark (temporada 4)

7. The Watcher (temporada 1)

8. The Sandman (temporada 1)

9. The Umbrella Academy (temporada 3)

10. Virgin River (temporada 4)

Series de habla no inglesa

1. All Of Us Are Dead – temporada 1 (Corea del Sur)

2. Extraordinary Attorney Woo – temporada 1 (Corea del Sur)

3. Pálpito – temporada 1 (Colombia)

4. Hasta que la plata nos separe – temporada 1 (Colombia)

5. Élite – temporada 5 (España)

6. Donde hubo fuego – temporada 1 (México)

7. The Empress/Die Kaiserin – temporada 1 (Alemania)

8. Business Proposal – temporada 1 (Corea del Sur)

9. Entrevías – temporada 1 (España)

10. Bienvenidos a Edén – temporada 1 (España)