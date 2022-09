A diferencia de muchos de su competidores, Netflix no es una plataforma que nació de la noche a la mañana dentro de la industria del entretenimiento. La compañía inició con una tirada diferente en 1997 y fue evolucionando con el paso de los años hasta convertirse en lo que es hoy: el llamado “gigante del streaming”.

Con todo eso a cuestas y tomando en cuenta la enorme cantidad de contenido que maneja, ¿se han preguntado cuál fue el primer catálogo que ofreció a sus suscriptores? ¿Cuál fue el punto en la historia donde se enfocó en la transmisión de series y películas?

Imagen ilustrativa. Foto: Getty.

Bueno, es hora de hacer un repaso en el tiempo para conocer el instante en que Netflix empezó explotar el negocio del streaming.

El origen de Netflix

Existe un debate y varias versiones sobre cómo se originó Netflix. Reed Hastings, el fundador de la compañía, ha dado al menos dos o tres versiones sobre la inspiración para levantar su negocio… Y la oficial, por decirlo de alguna manera, está vinculada a su experiencia con una de las cadenas de renta de videos más famosas de la historia.

Hastings contó hace algunos años que la idea vino en 1997 luego de que Blockbuster le cobrara un cargo extra de 40 dólares, esto por devolver tarde la película Apollo 13. Así que él pensó que a la gente le agradaría un servicio de renta que no tuviera ese tipo de complicaciones. Y con el internet como una herramienta potencialmente demoledora, la empresa que cofundó con Marc Randolph ofrecería su servicio de alquiler y venta de DVD a través de la web, con la ventaja de que ellos te lo harían llegar a tu casa.

Reed Hastings, fundador de Netflix. Foto: Getty.

Sí, para esos que quizá nunca hurgaron en los confines de su historia, Netflix comenzó como un sitio de internet en el que podías rentar o comprar una película o una serie en formato físico, y te la enviarían por correo a la comodidad de tu hogar.

El lanzamiento oficial de la página se dio en 1998 y para 1999, se estrenó su modalidad de suscripción mensual. Ya en el 2000, con el moderado éxito que había alcanzado en unos pocos años, la plataforma comenzó a actualizar su dinámica con los usuarios implementando funciones para calificar las películas, lo que crearía una especie de algoritmo para predecir futuras elecciones.

Los años siguientes trajeron un periodo complicado donde parecía que la compañía iba a naufragar, pero luego vieron la luz con millones de suscripciones, mejoramiento de interfaz y dinámica con usuarios, cotizaciones significativas en la bolsa, la salida de Randolph…

Además, la compañía escaló en el mercado del alquiler de DVD para convertirse en la competencia directa de la ya mencionada Blockbuster. Esta última incluso se vio en la necesidad de implementar e invertir fuertemente en un servicio de entregas por correo porque, como se dice coloquialmente, ‘les estaban comiendo el mandado’.

Los antiguos ejecutivos de Blockbuster deben estarse lamentando no haber comprado Netflix cuando se las ofrecieron en el 2000 por 50 millones de dólares, esto según lo que cuenta el cofundador Marc Randolph en su libro That Will Never Work del 2019.

Watch Now: Entrando en el mercado del streaming

Reed Hastings ya sabía a finales de los 90 que el internet iba a ser el gran canal de televisión del mundo entero en el futuro, eso sí, siempre y cuando las tecnologías evolucionaran para permitir el consumo de contenido de manera adecuada. El origen del nombre ‘Netflix’ es incluso una referencia a esa idea, pues la etimología viene de los términos net (referencia a la red/web internet) y flicks (manera coloquial de referirse a una película en el habla inglesa; algo así como cuando nosotros decimos ‘peli’).

“Nombramos a nuestra empresa Netflix en 1998 porque creíamos que el alquiler de películas basado en Internet representaba el futuro, primero como un medio para mejorar tanto el servicio como la selección y luego, como un medio de entrega de películas”, dijo Hastings en un comunicado de 2007 cuando la compañía anunció su servicio conocido como Watch Now, el cual se lanzó en ese mismo año.

Así lucía el sitio de Netflix anunciando el Watch Now. Foto: Especial.

Con ese innovador servicio, Netflix oficialmente se introdujo en el mercado del la transmisión por internet (en ese momento conocido más como video on demand) antes de que siquiera se le conociera formalmente como streaming. Pero su fuerte aún por esos años seguía siendo el alquiler y venta de DVD.

Y bueno, ¿qué te ofrecía el Watch Now? De entrada, la posibilidad de descargar la película… Y lo mejor: poder verla en tiempo real desde el reproductor del sitio web, que es el principio básico de la plataforma hoy en día. Solo que en el momento de su lanzamiento, la función únicamente estaba habilitada para computadoras de escritorio con sistemas operativos Windows.

Los planes de suscripción eran que, por ejemplo, si tenías contratado el paquete básico de 5.99 dólares para alquiler/compra de formatos físicos, podías mirar seis horas de contenido en Watch Now por un mes. Si contabas con la membresía de 17.99 dólares, tenías derecho a 18 horas de contenido en internet de manera mensual.

Reed Hastings. Foto: Getty.

Y así, podías tener acceso a más horas de contenido dependiendo del tipo de paquete al que estuvieras suscrito. La bronca era que por cuestiones de la tecnología de red de la época, la calidad de visualización no era muy buena y estaba incluso por debajo de lo que ofrecían los DVD o los Blu-Ray que se popularizaban cada vez más.

El primer catálogo de Netflix en streaming

La compañía lanzó Watch Now en 2007 con tan solo mil películas y series disponibles en su sitio web. Era un número bastante bajo si tenemos en cuenta que el conglomerado de Reed Hastings tenía cerca de 70 mil títulos en su poder para distribución en formatos físicos. Como sea, ese puñado de apenas mil fue su primer catálogo de streaming.

Dato curioso: Netflix tenía disponible entre sus opciones de series la House Of Cards original de la BBC de 1990. Era casi un augurio de lo vendría en 2013 cuando financiaron su propia versión en colaboración con la casa productora Media Rights Capital, la cual fue la primera serie hecha exclusivamente para una plataforma de streaming que ganó un Emmy. Y bueno, ya sabemos cómo término ese show tras los escándalos sexuales de Kevin Spacey.

Así lucía el reproductor web de Netflix en 2007. Foto: Especial

Les mostramos a continuación un listado con algunos de los contenidos que conformaron el primer catálogo de Netflix en streaming con su Watch Now, de acuerdo con el medio Thrillist:

12 Monkeys (1995)

3 Women (1977)

All Quiet on the Western Front (1930)

The Bad and the Beautiful (1952)

Badlands (1973)

Battleship Potemkin (1925)

Ben-Hur (1959)

Beyond the Valley of the Dolls (1970)

The Breakfast Club (1985)

Bride of Frankenstein (1935)

Casablanca (1942)

A Clockwork Orange (1971)

Clue (1985)

Crumb (1994)

The Day the Earth Stood Still (1951)

Dressed to Kill (1980)

Doctor Who (1963-)

Fahrenheit 451 (1966)

Five Easy Pieces (1970)

The Flight of the Phoenix (1965)

Ghost in the Shell (1995)

I’m Gonna Git You Sucka (1988)

The Goodbye Girl (1977)

The Hunt for Red October (1990)

Jackass: The Movie (2002)

Klute (1971)

The Jerk (1979)

La Cage aux Folles (1979)

Lost in America (1985)

Malcolm X (1992)

Misery (1990)

Network (1976)

North by Northwest (1959)

Once Upon a Time in America (1984)

Once Upon a Time in China (1991)

The Outlaw Josey Wales (1976)

The Parallax View (1974),

Point Blank (1967)

Postcards from the Edge (1990)

Real Genius (1985)

Rio Bravo (1959)

Run Lola Run (1998)

Singin’ in the Rain (1952)

A Star Is Born (1937)

Strange Brew (1983)

A Streetcar Named Desire (1951)

Time Bandits (1981)

When Harry Met Sally (1989)

Zoolander (2001)

Lo que vino después para Netflix

Hay que decir que el Watch Now de Netflix no funcionó inmediatamente como un hitazo masivo. De nuevo, debido a la tecnología de la época, el servicio se implementó poco a poco pues era una misión importante habilitar servidores que permitieran que los contenidos se reprodujeran en internet de manera óptima. Así que, como dijimos, todavía durante unos años más la compañía se sostuvo del alquiler y la venta de DVD.

Pero con los años, la reproducción de contenido en internet de Netflix acaparó mucho terreno. Para que se den una idea, la marca de Hastings le ganó en su propio juego a la reconocida MovieLink, que fue uno de los primeros sitios de internet que permitieron adquirir películas legalmente de los grandes estudios cinematográficos. Esta última se cerró en 2008.

Y es conocido el destino que sufrió eventualmente Blockbuster, que perdió en el negocio del alquiler de DVD y perdió relevancia a medida que el mercado del streaming se establecía.

Imagen ilustrativa. Foto: Pixabay.

Para el 2008, Netflix negoció con las grandes marcas de electrónica como Samsung, Microsoft y Sony entre otras para que en sus consolas de videojuegos, reproductores de Blue Ray, smart TV y otros aparatos dieran la opción de descargar la aplicación de la compañía. En 2010 se habilitó la aplicación para celulares y dispositivos móviles.

En el 2011, el servicio de streaming ya rendía más ganancias que el alquiler de DVD, así que se decidió que se separaran del mismo sitio. Netflix sería la insignia para la plataforma de streaming y en ese mismo año, se anunció que un nuevo servicio llamado Qwikster sería donde la gente podría seguir rentando o comprando formatos físicos. Esa idea no agradó al público, por lo que Hastings y su equipo decidieron cancelar el lanzamiento de Qwikster casi un mes después de su revelación.

Al final, se decidió que Netflix siguiera siendo la marca principal tanto para streaming como para el servicio de alquiler. Ahora, después de unos años, la compañía continúa con el negocio para venta y envío de formatos físicos, solo que en el sitio web DVD.COM que es de su propiedad. Y pues bueno, está claro todo lo que ha pasado con la empresa matriz de Hastings que se ha ganado el señalamiento como “el gigante del streaming”.