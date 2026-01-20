Lo que necesitas saber: Paramount demandó a Warner Bros para que revelen los detalles de su acuerdo financiero con Netflix.

Netflix aprovechó que Warner Bros Discovery rechazó dos ofertas de Paramount para mejorar su propia oferta. Si bien no aumentó la suma ofrecida originalmente, sí les garantizó el pago 100% en efectivo por sus estudios y por HBO.

Lo que sin duda representa un duro golpe para Paramount, que ha intentado hacer de todo para convencer a los inversionistas de quedarse con ellos.

Captura de pantalla

¿Qué le ofrece Netflix a Warner Bros?

Por acá les contamos sobre el acuerdo que habían anunciado Netflix y Warner Bros Discovery en diciembre del 2025, el que parecía ser el definitivo. Sin embargo, luego de la intervención de Paramount en la negociación con una oferta propia, a Netflix no le quedó de otra que modificar la suya.

Sobre todo porque la propuesta de Paramount, aunque fue rechazada, incluía el 100% en efectivo. Algo que claramente superó el 84% que había ofrecido en un inicio Netflix.

Y ya que contaban con la ‘preferencia’ de Warner, a Netflix no le quedó de otra más que igualar esa parte y garantizar el 100% en efectivo. Por lo que pagarán 27,75 dólares por acción en efectivo, es decir, unos 82.700 millones de dólares.

Netflix compra Warner Bros / Imagen: Netflix

¿Y ahora qué sigue? Bueno, la junta directiva de Warner Bros todavía tendrá que realizar una votación para aceptar de una vez por todas la oferta. Sin embargo, Paramount no quita el dedo del renglón, ya que hace poco aseguró que va a intentar nominar directores para que puedan estar presentes en la reunión y votar a su favor.

Además, hay que recordar que ya demandó a Warner para que revele los detalles financieros del acuerdo con Netflix y de esa manera comprender de una vez por todas la razón para rechazar sus ofertas que, en apariencia, eran mejores.