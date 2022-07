La cuarta temporada de Stranger Things ha dado mucho de qué hablar. Y una de las partes más interesantes son las teorías de los fans que, primero, intentaron resolver el misterio del final de temporada, y ahora buscan adelantarse a la quinta y última entrega de la exitosa serie de Netflix.

Una de las teorías que más ha circulado, hace referencia al personaje de Will Byers, el cual es interpretado por Noah Schnapp. Pero no trata de explicar las razones detrás de sus escalofríos o el porqué el tiempo en el Upside Down se detuvo a partir de su desaparición. Sino que tiene que ver con su sexualidad.

Muchos espectadores han dicho que el personaje de Will es gay, y el actor ha sido cuestionado en varias ocasiones respecto al tema. Sus respuestas casi siempre apuntaban a una libre interpretación de la audiencia. Pero ahora, en una entrevista, respondió de manera contundente.

Noah Schnapp / Foto: Getty Images

Noah Schnapp revela que Will es gay

Durante una entrevista con Variety, Noah Schnapp dijo que queda “100 por ciento claro que Will es gay y está enamorado de Mike“. El actor de 17 años dijo que desde la primera temporada se dio a entender que era homosexual (¿recuerden que Joyce le dice a Hopper que su papá decía que era un “mariquita”).

Pero conforme la serie fue avanzando, esto quedó más claro hasta ser “algo muy obvio”, de acuerdo con Schnapp. También dijo que muchas personas se han sentido conectadas o identificadas con la experiencia de Will Byers y se lo han hecho saber.

Mike y Will en la cuarta temporada de ‘Stranger Things’ / Foto: Netflix

Las dos escenas clave en Stranger Things

Ahora bien. Hay dos escenas clave para que esta revelación fuera más directa para los espectadores. La primera se da en el episodio 8 de la cuarta temporada cuando Mike y Will platican en la camioneta y este último se pone a llorar en silencio (mientras Jonathan lo ve por el retrovisor). “Cuando eres diferente, a veces te sientes como si fueras un error“, le dice Will a Mike.

La segunda es en el episodio 9 cuando Will y Jonathan platican dentro de la pizzería. El hermano mayor le dice que nunca lo va a dejar solo y que no importa lo que suceda, siempre lo va a amar. “No quiero que te olvides de que estoy aquí“, le dice Jonathan.

Sobre esta escena, Noah Schanpp dijo que no estaba en el guion, sino que surgió después de que se filmó la escena en la camioneta. Los hermanos Duffer la escribieron mientras filmaban la serie para mostrar que si bien Will está atravesando un periodo difícil, no está solo y que su hermano lo acepta sin importar nada.