Checa a Marina de Tavira y José María Yaspik en el tráiler de ‘Now and Then’

Si de algo no nos podemos preocupar es de las series que llegarán a nosotros este 2022, porque pinta para ser un año espectacular para estas historias que llegarán directamente a nuestras casas. Desde hace un buen rato, varios servicios de streaming anunciaron proyectos bastante emocionantes que veremos en los próximos meses. Uno de ellos es Apple TV+, que dentro de su catálogo incluirán Now and Then, una producción que promete volarnos la cabeza con una historia fuera de lo común.

Desde hace un buen rato les contamos sobre esta serie que nos llamó la atención por muchas razones. Para empezar, porque la trama gira en torno a un thriller bilingüe que nos hará reflexionar sobre todo lo que hemos hecho desde la adolescencia hasta la adultez. Pero también porque cuentan con un elenco encabezado por los mexicanos Marina de Tavira, José María Yazpik y Darío Yazpik Bernal junto a Maribel Verdú, Manolo Cardona, Soledad Villamil, Emmy Željko Ivanek, Rosie Pérez y muchos más.

Por fin tenemos el tráiler oficial de ‘Now and Then’ con puro talento mexicano

A inicios de este 2022 les mostramos las primeras imágenes de Now and Then y algunos detalles (POR ACÁ los pueden checar). Sin embargo, a pesar de que nos emocionamos con este primer vistazo, Apple TV+ se guardó por un buen rato el tráiler oficial de esta serie. Pero tranquilos, que después de mucha espera por fin tenemos un adelanto y de una vez les avisamos que no están preparados para lo que se viene, porque esta producción está cargada de misterio, intensidad y sospechas.

La trama sigue a un grupo de jóvenes cuyas vidas cambian para siempre después de que un fin de semana de celebración terminara con uno de ellos muerto. A pesar de que cada quien toma su propio camino y parece que les va bastante bien, 20 años más tarde los cinco personajes restantes deberán reunirse casi casi contra su voluntad por una amenaza que pone en riesgo sus mundos aparentemente perfectos. Y sí, estamos seguros que esta historia los sorprenderá.

Los primeros tres episodios de Now and Then estarán disponibles en el catálogo de Apple TV+ el próximo 20 de mayo y a partir de ahí, estrenarán un capítulo cada viernes hasta el 24 de junio. Pero mientras esperamos a que llegue el día para ver esta nueva serie que se ve que nos dejará al filo del sillón, prepárense checando el tráiler oficial a continuación: