Si hay una franquicia que nunca descansa esa es The Boys y tras el estreno de ‘Gen V‘ y el anuncio de que habrá ‘The Boys Mexico’ con Diego Luna y Gael Garcia, Amazon Prime Video nos comparte el primer adelanto de la nueva temporada de The Boys, la cuál llegará a nuestras pantallas en el 2024.

Lo que sabemos de la cuarta temporada de The Boys

Para nadie es un secreto que The Boys es una de las series más vistas y queridas de Amazon Primer Video gracias a su ácido humor y la sátira que retrata del mundo de los superhéroes y tras el final de la tercera temporada, The Boys seguirá explorando la lucha de los Boys para derrocar la dictadura superheroica de Vought.

Entre el elenco confirmado para la nueva temporada de The Boys, destaca el regreso de Karl Urban como Billy Butcher, Antony Starr como Patriota, Jack Quaid como Hughie, Claudia Domit como Victoria Neuman y los probables regresos de Simon Pegg para dar vida a Hughie y de Giancarlo Esposito como Stan Edgar.

Foto: Amazon Prime Video

De hecho, ha sido el propio Karl Urban el que ha dado pistas sobre lo que nos espera en la nueva temporada de The Boys en una entrevista con NME, afirmando que “las posibilidades son infinitas”:

“Todos nos divertimos mucho haciendo The Boys y me parece que Eric Kripke tiene una historia muy definitiva en mente por lo que no creo que tenga la intención de alargarla más de lo necesario. Kripke, no es fan de cómo terminaron los comics, así que hagamos lo que hagamos será emocionante y divertido”

Trailer de la nueva temporada de The Boys

Así pues nos preparamos para disfrutar de la cuarta entrega de una de las series que está marcando época y este es el primer trailer de lo que nos espera con The Boys en el 2024 y donde vemos que el mundo está al borde del desastre con Victoria Neuman más cerca que nunca de la Oficina Oval.

No sólo eso, sino que también está bajo el yugo de Homelander, que está consolidando su poder. Por su parte, Butcher, a quien solo le quedan unos meses de vida, ha perdido al hijo de Becca y su trabajo como líder de The Boys, quienes están hartos de sus mentiras.

“Hay más en juego que nunca, y tienen que encontrar una manera de trabajar juntos y salvar el mundo antes de que sea demasiado tarde”, nos adelanta este tráiler de la cuarta temporada de The Boys que se ve buenísimo. Chéquenlo a continuación:

