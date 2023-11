Lo que necesitas saber: El universo caótico y superheroico de Eric Kripke se expande... y ahora llegará a nuestro pa´s.

La franquicia de The Boys llegó para mostrarnos una cara diferente de los superhéroes en el mundo del entretenimiento. Y ahora, este universo se prepara para expandirse nuevamente con el anuncio de The Boys: México.

Así como lo están leyendo… La historia originalmente creada en los cómics por Garth Ennis y Darick Robertson (y llevada a la TV por Eric Kripke) tendrá su spin-off ambientado en tierra mexa, con Gael García Bernal y Diego Luna involucrados en el proyecto.

Gael García y Diego Luna en Cannes 2019 / Foto: Getty Images

El anuncio de ‘The Boys: México’

No es para menos que el universo de The Boys se expanda como tal. La serie original ha sido un trancazo que ya va por su cuarta temporada, además de que no podemos dejar de lado el éxito obtenido con las series derivadas Diabolical y sobre todo Gen V (renovada para una segunda temporada).

Y bueno, llegó el anuncio de The Boys: México. De acuerdo con Deadline, este spin-off tiene como showrunner a Gareth Dunnet-Alcocer, quien recientemente escribió el guión de Blue Beetle.

La producción está buscando a alguien más para que la arme de co-showrunner junto a Gareth. Hasta donde se sabe, todavía se encuentra en etapa de desarrollo temprano pues se siguen viendo temas de presupuestos antes de comenzar el casting… aunque ya los dos actores mexicanos le andan entrando al elenco, eh.

Starlight y Homelander en ‘The Boys’ / Foto: Amazon Prime Video

Gael García Bernal y Diego Luna están dentro del proyecto

Por el momento, no se ha revelado la trama, aunque al ser un spin-off se espera que la historia esté ligada a los acontecimientos de la serie principal. Pero hay más respecto al anuncio de The Boys: México.

El medio citado confirmó que Gael García Bernal y Diego Luna serán productores ejecutivos de la serie, y se dice que también tendrían sus propios personajes en esta entrega. Eso sí, se ha dejado claro que sus posibles personajes no serían protagonistas ni tendrían una aparición demasiado importante en la historia.

Pero bueno, tomando en cuenta que son detalles de fuentes anónimas y que el proyecto está en etapa de desarrollo, podríamos pensar en que la participación actoral de Gael y Diego podría cambiar. Por ahora, tampoco hay posible fecha de estreno, así que estaremos atentos a próximos detalles sobre cómo avanza este proyecto… ¿Qué les pareció el anuncio?

Anthony Starr como Homelander, el personaje más reconocido de la serie original. Foto: Prime Video.

Entrevista con el cast de ‘The Boys’

Pues ya que andamos en eso del anuncio de The Boys: México, por acá les dejamos la entrevista que tuvimos con el elenco de la serie original al respecto de su tercera temporada. Ahora, a esperar la cuarta temporada del show, la segunda de Gen V y próximos anuncios del nuevo spin-off ambientado en tierra mexa.

