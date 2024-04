Lo que necesitas saber: La película protagonizada por Ryan Reynolds y Hugh Jackman se estrenará en julio próximo

Por fin, luego de que se mostró un avance en el Super Bowl pasado, tenemos un nuevo tráiler de Deadpool And Wolverine. Y sí, como se lo imaginan, el mercenario y el legendario X-Men son absolutamente brutales en cada segundo.

La película es además la primera que se obtiene una clasificación R dentro del universo cinematográfico de Marvel, así que es todo un acontecimiento para las franquicias de la compañía. ¿De qué va? Pues acá repasamos un poco de lo que se sabe…

Logo oficial de la película. Foto: Marvel Studios.

Aquí el nuevo tráiler de ‘Deadpool And Wolverine’

En este nuevo tráiler de Deadpool And Wolverine, podemos ver a Wade Wilson haciendo lo posible por reclutar a Logan, quien fiel a su costumbre, no es un tipo fácil de persuadir. ¿Pero qué versión del superhéroe mutante es esta?

Bueno, pues ahí el avance nos da claridad del asunto. Este es un Wolverine más afligido de lo común pues, al menos en su universo, “dejo derrumbar su mundo entero”, una confesión llega por parte de Paradox, el agente de la Autoridad de Variación Temporal (TVA).

Dogpool también tendrá un cameo en ‘Deadpool And Wolverine’. Foto: Marvel Studios.

Si bien el humor no falta (y es bastante genial como siempre), también podemos ver a un Deadpool más desesperado de lo común. “Yo no sé nada sobre salvar mundos, pero tú sí”, le dice Wade a un Logan que se aferra a la idea de que no es un verdadero héroe.

La cosa no pinta bien para el universo del mercenario del traje rojo, pues él mismo dice que está a punto de perder todo aquello que le importa en la vida… Ahí es cuando aparecen todos los amigos que le hemos visto en las primeras dos cintas. ¿Lo extraño? Vanessa está de regreso a pesar de haber –aparentemente– muerto en la segunda película.

Y bueno, la cosa se pone más densa con la aparición de Cassandra Nova, la villana en esta ocasión. Ojito que el nuevo tráiler de Deadpool And Wolverine trae referencias a tope, desde Ant Man/Giant Man hasta Dr. Strange e incluso Mad Max.

Fecha de estreno de la película

Otra cosa bastante emocionante del nuevo tráiler de Deadpool And Wolverine es que por fin tenemos un vistazo más amplio de los personajes de Matthew Macfayden y Emma Corrin, quienes interpretan a Paradox y Cassandra Nova respectivamente.

Y como sorpresa, también vemos la reaparición de Vanessa, el interés amoroso de Wade Wilson. ¿El personaje regresó a la vida? Recodemos que aparentemente murió en la segunda película, así que será interesante ver cómo es que resucita en esta oportunidad.

Si no tienen el dato, se los dejamos… La película se estrenará el próximo 25 de julio, para que la vayan anotando en su calendario. ¿Emocionados o qué onda?

Te puede interesar