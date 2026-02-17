Lo que necesitas saber: Este tráiler nos deja ver el primer vistazo de Rotta the Huttlet, el hijo de Jabba el Hutt, interpretado por Jeremy Allen White

¡No tardaron nada en darnos más de lo que nos espera con la película de The Mandalorian and Grogu! Luego del tráiler revelado en el Super Bowl, pensamos que pasarían al menos unas semanas para tener otro adelanto de la nueva película de Star Wars, pero nos equivocamos.

Ya tenemos un nuevo tráiler, un poco más extendido que el anterior, y hay mucho más del tierno Grogu en acción.

La nueva película de Star Wars centrada en Mandalorian y Grogu / Foto: Disney

Checa el nuevo tráiler de ‘The Mandalorian and Grogu’

The Mandalorian and Grogu es la primera película dentro del universo de Star Wars desde hace 6 años. Y en este tráiler, el rostro de Din Djarin vuelve a ser visible, mientras Grogu se vuelve más poderoso (con todo y un bastón al estilo Yoda). Como que cada vez que lo vemos nos recuerda más y más al buen Yoda.

Ah, pero ojo, también tenemos el primer vistazo de Rotta the Huttlet, el hijo de Jabba el Hutt, interpretado por Jeremy Allen White.

Y tal como en la serie, este tráiler nos deja ver a un Pedro Pascal determinado y listo para lo que venga, confiando en que Grogu vivirá mucho más tiempo que él y será clave para toda la galaxia.

Pero no hablemos más, checa el nuevo tráiler de una vez.

¿Cuándo se estrena la nueva película de ‘The Mandalorian and Grogu’?

Además de mostrarnos nuevos personajes, rostros conocidos y a un Grogu cada vez más tierno, el tráiler también nos reveló la fecha de estreno. Bueno, en realidad desde el adelanto del Super Bowl nos dieron la fecha.

Pero por si ya se te había olvidado o no te enteraste antes, se estrena el próximo 21 de mayo en cines. ¡Ya mero!