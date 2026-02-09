La edición de este año del Super Bowl tiene a millones de personas alrededor del mundo para ver el partido entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots. Siendo justos, varios andan por acá para ver el show del medio tiempo de Bad Bunny. Y también, para ser honestos, nos importa para ver el nuevo tráiler de The Mandalorian and Grogu.

The Mandalorian and Grogu es la nueva película dentro del universo de Star Wars centrada en la figura del Mandalorian, interpretada por Pedro Pascal. Y ustedes dirán, ¿qué no hay una serie que se llama The Mandalorian? Sí, pero Jon Favreau, su creador, decidió que era hora de darles una película… y aquí estamos.

La nueva película de Star Wars centrada en Mandalorian y Grogu / Foto: Disney

El tráiler de The Mandalorian and Grogu del Super Bowl

Durante el Super Bowl, salió el nuevo tráiler de The Mandalorian and Gorgu, en donde tenemos de vuelta a Mando junto a Baby Yoda con los nuevos rostros de Sigourney Weaver como una piloto, Jeremy Allen White como Rotta, el hijo de Jabba the Hutt, y Jonny Coyne como un miembro del Imperio.

Habían pasado cuatro meses desde el último tráiler, pero este nuevo nos da varias pistas de hacia dónde va la historia.

Para The Mandalorian and Grogu, vemos a un montón de señores imperiales repartidos por toda la galaxia considerando que ha perdido. Mientras la Nueva República toma forma, necesitan de la ayuda muy específica de Din Djarin, mejor conocido como Mando. Y si necesitan de su ayuda, eso significa que también estará presente Grogu.

Este avance nos presenta a los dos protagonistas mientras recorren un territorio helado. La voz de un narrador nos indica que entre más aventuras viven juntos, más se fortalece el lazo que los mantiene unidos. Es bellísimo y aquí se los dejamos:

¿Cuándo se estrena The Mandalorian and Gorgu?

La película de The Mandalorian and Grogu, como pudimos ver en el tráiler que salió durante el Super Bowl, se estrena el 22 de mayo de 2026.