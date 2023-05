El 2023 ha sido un gran año para HBO en cuestión de series con el regreso de Barry, Succession y el estreno de The Last of Us. Y parece que todo pinta igual si de películas se trata. Si no nos creen, entonces deben echarle un ojo al nuevo tráiler de Reality con Sidney Sweeney.

La película llegará a la plataforma de HBO Max (o bueno, muy pronto solamente Max) a finales de este mes de mayo. Y para que vayan calando de que va la onda, acá les dejamos el avance y les decimos de qué va la historia basada en hechos reales.

Sydney Sweeney en el nuevo tráiler de ‘Reality’. Foto: HBO.

Chequen el nuevo tráiler de ‘Reality’ con Sydney Sweeney

“Mira, has tenido una buena carrera… No creo que seas una maestra espía malintencionada… Creo que solo te equivocaste...”, son las palabras que abre el nuevo tráiler de Reality con Sydney Sweeney. Y es justamente esto lo que se le dice a la protagonista en un interrogatorio intenso, que es el punto central de la nueva película de HBO.

La historia se centra en Reality Leigh Winner, una exmiembro de la Fuerza Aérea estadounidense que fue acusada en 2017 por haber filtrado un informe de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA). Ese documento contenía información clasificada sobre una acusación contra el gobierno ruso de haber intervenido en las elecciones del 2016 en EE.UU.

Imágenes de la verdadera Reality Winner. Foto: Captura de YouTube/HBO.

Reality Winner consiguió empleo en la Agencia Nacional de Seguridad (NSA) como contratista y traductora. Así, tuvo acceso a documentos clasificados de inteligencia con el reporte de la intervención rusa en las elecciones estadounidenses a través de ciberataques (creación de cuentas falsas de redes sociales, interferencia de un proveedor de software de votación, etc).

Se especulaba que el ciberataque (supuestamente a pedido expreso de Vladimir Putin) era para favorecer la candidatura de Donald Trump. La documentación llegó al medio The Intercept, quienes dieron a conocer la información… Esto, mientras Winner era interrogada y posteriormente sentenciada a más de cinco años de prisión en 2018, aunque saldría por buen comportamiento en 2021.

En el tráiler, podemos ver a la protagonista (interpretada por Sweeney) mientras observa cómo diferentes medios hablan sobre el reporte revelado de la NSA. Posteriormente, 25 días después de la filtración, Winner es interceptada en su casa por el FBI y sometida a un interrogatorio que de a poco la quiebra. Acá les dejamos el tráiler oficial de Reality con Sydney Sweeney.

La fecha de estreno de ‘Reality’

¿Qué les pareció el tráiler de Reality con Sydney Sweeney? Se ve bastante interesante la película… Y lo mejor es que ya no falta mucho para verla pues se estrenará el 29 de mayo en la plataforma de HBO Max (o Max si ya lo prefieren así jeje).