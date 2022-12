Han pasado ya unos días desde que se dio a conocer lo del tema de Wonder Woman 3 y los posibles planes que DC Studios (con James Gunn y Peter Safran como copresidentes) tendría para el futuro de la franquicia. AQUí les explicamos qué onda para refrescarles la memoria.

Y bueno, la polémica desde luego no ha faltado, sobre todo en lo que respecta a a la directora Patty Jenkins y su lugar como la creativa principal de esta saga. La cineasta no se había pronunciado hasta el momento, pero en su lugar algunas fuentes supuestamente cercanas a DC Studios dijeron que ella se había apartado cuando los ejecutivos del estudio le ofrecieron reescribir el guión que ella ya había mostrado de WW3.

Ahora, para aclarar las especulaciones que han surgido (o al menos aclarar su postura sobre el montón de especulaciones que se leen por doquier), Jenkins publicó un comunicado en sus redes sociales donde habla del tema de la tercera entrega Wonder Woman. Y de paso, también ofreció una actualización de Rogue Squadron, su próximo proyecto dentro del universo de Star Wars.

Como les decíamos, se habló mucho sobre el conflicto de Patty Jenkins y los ejecutivos de DC Studios sobre Wonder Woman 3 y cómo no encajaba en los planes de estudio de cara al futuro. Se decía que la escritura que la directora entregó no convenció a la gente de James Gunn y Safran, por lo que ese guión fue descartado y se dio a conocer que el proyecto no avanzaba bajo esa idea.

Luego, de acuerdo con las benditas fuentes cercanas, se dijo que DC Studios y WB le ofrecieron a Jenkins hacer una nueva historia, pero según esto la cineasta se negó. Pero es justo decir que todo esa información vino de supuesta gente que sigue de cerca las negociaciones. Como sea, la propia Patty Jenkins ha decidido aclarar las cosas dando su postura de los hechos.

Jenkins compartió un comunicado en el que dijo que es falso que ella se haya alejado del proyecto, como se dio a conocer hace unos días. Por otro lado, la cineasta menciona que estuvo abierta a sugerencias de los ejecutivos y que entiende que si el proyecto que presentó no avanza, es porque por ahora DC Studios y Warner Bros Discovery siguen delineando el futuro de la franquicias. Esto fue lo que dijo Patty en sus declaraciones vía Twitter.

“Cuando comenzó a haber una reacción violenta sobre el hecho de que Wonder Woman 3 no iba a ocurrir, la atractiva historia falsa de clickbait de que fui yo quien la mató o se alejó comenzó a extenderse. Esto simplemente no es cierto. Nunca me alejé. Estaba dispuesta a considerar cualquier cosa que se me pidiera. Tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para avanzar en este momento. DC está obviamente enfocado en los cambios que tienen que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento.

“No quiero que lo que ha sido una hermosa actualidad con WW aterrice en una nota negativa. Me ha encantado y me ha honrado mucho ser la persona que tuvo que hacer estas dos últimas películas de Wonder Woman. Ella es un personaje increíble. Vivir dentro y alrededor de sus valores hace de una mejor persona cada día. Le deseo a ella y a su legado un futuro increíble por delante, con o sin mí.

Parte del comunicado de Patty Jenkins vía Twitter