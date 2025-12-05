Lo que necesitas saber: Antes de estrenarse en Netflix, la película 'Peaky Blinders: The Inmortal Man' será proyectada en algunos cines.

Desde hace hace varios meses se sabía que habría una película para cerrar la historia del legendario Tommy Shelby y su familia. Ahora ya está todo listo para el estreno de Peaky Blinders: The Inmortal Man.

Netflix confirmó que estaba en producción la película de ‘Peaky Blinders’/Foto: BBC

Peaky Blinders: The Inmortal Man se estrenará en cines

En redes sociales se difundió la esperada noticia… con un extra: el fin de Peaky Blinders no sólo estará disponible en Netflix. Días antes de llegar a la plataforma, la película será proyectada en algunos cines.

Pero bueno, lo principal: Peaky Blinders: The Inmortal Man se estrenará en cines el 6 de marzo de 2026. Unos días después, estará disponible en la plataforma de Netflix, el 20 de marzo.

‘Peaky Blinders: The Inmortal Man’ / Imagen: Netflix

Luego de la película habrá un spin-off

Peaky Blinders es una producción de la BBC y, desde su estreno, creo furor entre el público… más aún, cuando se integró al catálogo de Netflix. Ahí ya pocos pudieron desprenderse de la historia del gánster Tommy Shelby.

La serie tuvo seis temporadas… y cuando muchos creían que ahí acababa todo, se confirmó la película que cierra el círculo. Pero ahí no paró la cosa, después se anunció la producción de un spin-off.

Hasta donde se sabe, esa serie spin-off contará el pasado y futuro de la familia Shelby. Será producida por Steven Knight, cosa que garantiza que tendrá el tono que capturó a los fans de Peaky Blinders.