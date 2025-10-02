Lo que necesitas saber:

Esta nueva serie tiene luz verde para dos temporada de 6 capítulos cada una.

La exitosa serie ‘Peaky Blinders’ continuará expandiéndose con una nueva serie spin-off de la mano de Netflix y BBC. Estas nuevas producciones de Steven Knight nos mostrarán el futuro de la familia Shelby.

Creador de Peaky Blinders dice que ese universo continuará después de la película
Cillian Murphy como Tommy Shelby. Foto: Netflix

Steven Knight anuncia una nueva serie spin-off de ‘Peaky Blinders’

La espera terminó. Por fin se han revelado más detalles sobre la nueva serie secuela de la exitosa Peaky Blinders. El anuncio llega a pocos meses del estreno de la película que dará fin a la historia de Tommy Shelby.

Este spin-off de la serie principal mostrará el pasado y el futuro de la familia Shelby… y como será producida por Steven Knight, tenemos garantizado que la serie tendrán el mismo estilo de la saga original.

Y aunque ya se reveló que tendremos al mismo escritor y productor, hasta el momento no se ha revelado si actores como Cillian Murphy o Paul Anderson regresarán. Eso sí, la serie ha confirmado 2 temporadas de 6 capítulos cada una.

Sudamos mucho cuando creímos que sería el final de Tommy Shelby. Foto: Netflix

¿De qué tratará esta nueva series?

La serie ya se encuentra en producción y se ubicará en Birmingham justo después de la Segunda Guerra Mundial. Podremos ver la reconstrucción de la ciudad y cómo surge una nueva generación de los Shelby. 

”Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje increíble”, declaró Steven Knight.

