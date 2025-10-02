Lo que necesitas saber: Esta nueva serie tiene luz verde para dos temporada de 6 capítulos cada una.

La exitosa serie ‘Peaky Blinders’ continuará expandiéndose con una nueva serie spin-off de la mano de Netflix y BBC. Estas nuevas producciones de Steven Knight nos mostrarán el futuro de la familia Shelby.

Cillian Murphy como Tommy Shelby. Foto: Netflix

Steven Knight anuncia una nueva serie spin-off de ‘Peaky Blinders’

La espera terminó. Por fin se han revelado más detalles sobre la nueva serie secuela de la exitosa Peaky Blinders. El anuncio llega a pocos meses del estreno de la película que dará fin a la historia de Tommy Shelby.

Este spin-off de la serie principal mostrará el pasado y el futuro de la familia Shelby… y como será producida por Steven Knight, tenemos garantizado que la serie tendrán el mismo estilo de la saga original.

Y aunque ya se reveló que tendremos al mismo escritor y productor, hasta el momento no se ha revelado si actores como Cillian Murphy o Paul Anderson regresarán. Eso sí, la serie ha confirmado 2 temporadas de 6 capítulos cada una.

Sudamos mucho cuando creímos que sería el final de Tommy Shelby. Foto: Netflix

¿De qué tratará esta nueva series?

La serie ya se encuentra en producción y se ubicará en Birmingham justo después de la Segunda Guerra Mundial. Podremos ver la reconstrucción de la ciudad y cómo surge una nueva generación de los Shelby.

”Una vez más, estará arraigado en Birmingham y contará la historia de una ciudad que resurge de las cenizas del bombardeo de Birmingham, ocurrido durante la Segunda Guerra Mundial. La nueva generación de Shelbys ha tomado el volante y será un viaje increíble”, declaró Steven Knight.