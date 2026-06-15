Una de las ventajas de la adaptación televisiva de Harry Potter es que tendrá mucho más espacio para explorar el universo mágico. Y eso incluye a varios personajes que quedaron fuera de las películas, pero que ahora podrán tener el protagonismo que merecen, como es el caso de Peeves the Poltergeist.

Cuando se liberó el primer tráiler oficial de la serie de Harry Potter, programada para estrenarse en diciembre de 2026, armamos una lista de cosas que nos gustaría ver. Y una de ellas era precisamente la aparición de Peeves, quien ya incluso tiene actor confirmado.

Fan art de Peeves en Harry Potter / Foto: Especial

Peeves the Poltergeist en la serie de Harry Potter

El encargado de interpretar a Peeves the Poltergeist será Peter Serafinowicz, actor y comediante británico con una extensa trayectoria en cine, televisión y doblaje.

Entre sus créditos destacan títulos como Shaun of the Dead, The World’s End y Guardianes de la Galaxia. También ha prestado su voz para producciones como Sing, Star Wars: Episodio I – La amenaza fantasma, Doctor Who y South Park, entre muchas otras.

Peter Serafinowicz en ‘Guardianes de la Galaxia’ / Foto: Marvel Studios

La incorporación de Peeves resulta especialmente importante porque en los libros su presencia es divertida, por decirlo de alguna manera. Se trata de un fantasma travieso que habita Hogwarts y cuya principal función es sembrar el caos entre estudiantes y profesores.

Aunque rara vez influye de manera decisiva en la trama principal, sí aporta gran parte del humor y la personalidad del castillo, convirtiéndose en uno de los personajes favoritos de muchos lectores.

¿Por qué no apareció en las películas?

Este es uno de esos datos que todo potterhead conoce. En realidad, Peeves sí fue considerado para las películas originales de Harry Potter. De hecho, sus escenas llegaron a filmarse, pero finalmente fueron eliminadas durante el proceso de edición para reducir la duración de las cintas, especialmente de las primeras entregas.

El personaje fue interpretado por Rik Mayall, actor y comediante británico que falleció en 2014. Años después, Mayall contó en entrevistas que le avisaron que no aparecería cuando la película ya estaba prácticamente terminada.

Lo más curioso es que sus hijos pequeños llegaron a pensar que sí aparecía en la saga. Pensaron que su papá era Hagrid, y que en realidad no podían reconocerlo bajo la peluca, la barba y el maquillaje.

Rik Mayall interpretó a Peeves en las películas de Harry Potter / Foto: Shutterstock

La polémica alrededor de la serie de Harry Potter

Mucho se ha hablado de la nueva serie de Harry Potter, que traerá de vuelta el universo creado por J.K. Rowling.

La autora se ha convertido en una de las figuras más polémicas de los últimos años debido a sus posturas negativas y de violencia hacia las personas trans, así como su participación en campañas que buscan reducir sus derechos. Esto ha provocado el rechazo de una parte de la audiencia, que ha decidido distanciarse de nuevas producciones vinculadas a la franquicia.

J.K. Rowling / Foto: Shutterstock

Incluso algunos actores de las películas originales, como Daniel Radcliffe y Emma Watson, han expresado públicamente desacuerdos con las posturas de Rowling.

La controversia ha sido tan grande que el propio John Lithgow, elegido para interpretar a Albus Dumbledore en la serie de Harry Potter, reconoció que llegó a considerar rechazar el papel porque sabía que formar parte del universo de Rowling implicaría enfrentar preguntas sobre el tema durante el resto de su carrera.

Imagen de Harry Potter en la serie / Foto: HBO

El elenco de la serie de Harry Potter

Más allá de la polémica, la serie ya es una realidad. Dominic McLaughlin interpretará a Harry Potter, acompañado por Arabella Stanton como Hermione Granger y Alastair Stout como Ron Weasley.

El reparto adulto también incluye a Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severus Snape y Nick Frost como Rubeus Hagrid.

El plan de HBO es adaptar los siete libros de la saga en siete temporadas, dedicando una temporada completa a cada novela publicada por Rowling. Y con personajes como Peeves,la nueva adaptación promete explorar aspectos del mundo mágico que nunca tuvieron espacio en las películas.