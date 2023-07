Lo que necesitas saber: 'Barbie' es el estreno más importantes del verano y abrirá una conversación interesante sobre feminismo y patriarcado.

La película de Barbie de Greta Gerwig hará enojar a muchas personas (o quizá el enojo sea un sentimiento muy fuerte para una cinta, y la reacción sea de molestia). Pero lo más probable es que pronto, veamos las redes sociales llenas de comentarios que la definan como algo progre y que se inclina de maneras muy obvias hacia un discurso feminista.

Si sueles usar ese tipo de palabras y hacer esa clase de comentarios, la película de Barbie y este texto no es el mejor lugar. Pero si realmente hay un interés por descubrir cómo diablos es que un filme de Barbie cuestiona los roles de género de una manera divertida y certera, con algunos puntos cuestionables también, entonces es un gran espacio para sacar muchas conclusiones.

Margot Robbie en la película de ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures

¿De qué va la película de Barbie?

La película de Barbie de Greta Gerwig está protagonizada por Margot Robbie, quien interpreta a la Barbie Estereotípica (AQUÍ les dejamos quién es quién) Ya saben, la muñeca rubia y delgada que todos conocemos; la dueña de un armario envidiable, una sonrisa perfecta, cintura pequeña, piel tersa, bubis levantadas y cabello suave.

Barbie vive en Barbie Land, un mundo de fantasía lleno de Barbies que dirigen una ciudad ultra femenina y que creen que su existencia como muñecas, arregló todos los problemas del Mundo Real. O en otras palabras, que la sociedad es feminista desde 1959 (año de su creación por Ruth Handler).

Margot Robbie como Barbie en el primer tráiler de la película/Foto: Warner Bros.

Bajo esta visión, para ellas todo es “perfectamente perfecto”, incluso su convivencia con los Kens, quienes funcionan como meros accesorios sin ocupar cargos relevantes. El más estereotípico de todos, por decirlo de alguna manera, es Ken, interpretado por Ryan Gosling.

El trabajo de Ken es la “playa”, y su existencia gira en torno a Barbie, pues fue creado para acompañarla y ser su más uno. Pero Barbie, quien fue concebida primero y de forma independiente, no siente ningún tipo de apego por Ken.

Ryan Gosling como Ken / Foto: Warner Bros. Pictures

Todo es una maravilla en Barbie Land hasta que un día, Barbie despierta con algunos pensamientos sobre la muerte, y a partir de ahí, comienza a “descomponerse”. Por ejemplo, tiene mal aliento y le sale celulitis; además, la Casa de Ensueño de Barbie presenta fallas que no le permiten ser perfecta.

Esta situación, sin revelar las razones, la lleva al Mundo Real. Pero cuando llega a nuestra realidad junto con Ken, se da cuenta que el mundo no es feminista ni ha cambiado, y las mujeres son vistas, en pocas palabras, como objetos de consumo.

Esto obliga a Barbie a cuestionar su propia realidad y descubrir cuál es el propósito de su existencia. Pero en cuanto a Ken, le revela la existencia del patriarcado y la posibilidad de que los Kens tomen el mando de Barbie Land y ocupen un lugar que siempre les ha sido negado.

El camino que Barbie recorre

En cuanto Barbie pisa el Mundo Real, descubre que la existencia de la muñeca, en su mayoría, tuvo un efecto contrario al esperado (AQUÍ algunos datos). Barbie, una figura capaz de romper con el rol de las mujeres de la época al ir espacio o ser presidente (más de 200 profesiones), reforzó algunos otros estándares de belleza imposibles y un sistema de consumo desmedido.

El cuerpo de Barbie no está dentro de la norma, y no para bien. Las proporciones de su cuerpo entre la estatura, lo largo de sus piernas o el tamaño de su cintura, por ejemplo, son irreales. Y algunos estudios han revelado que afecta la forma en la que niñas de entre 6 y 8 años perciben su cuerpo.

Así que cuando en la película de Barbie se presenta ante un grupo de adolescentes, recibe insultos y comentarios negativos sobre su existencia, además de descubrir que su tiempo de vida, como muñeca, termina en cuanto una niña debe madurar y dejar de jugar con ella. Su propósito “de vida” ha sido una mentira.

Margot Robbie en la película de ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Pictures

¿Puede existir fuera de lo establecido, fuera de lo que alguien le dijo que debía hacer, ser y decir? Y es aquí donde el guion de Greta Gerwig y Noah Baumbach se pone interesante al describir la experiencia femenina. Ahora bien. Hacemos la anotación de que la película de Barbie muestra una experiencia y un discurso feminista de Occidente que apunta más hacia el feminismo blanco.

No es que esté mal, pero se limita, o mejor dicho se centra, en la figura de una mujer que luce como Margot Robbie; es decir, una mujer blanca que representa el estándar de belleza establecido y goza de diversos privilegios (incluso la cinta hace un comentario meta respecto a esto).

Sin embargo, también la presencia de una actriz como America Ferrera abre un discurso que se extiende un poco más y es más certero. En un punto clave de la cinta, el personaje de Gloria, una empleada de Mattel en el Mundo Real, dice que las expectativas que existen sobre las mujeres son irreales en todo y para todo.

America Ferrera como Gloria en ‘Barbie’ / Foto: Warner Bros.

Aún así, las mujeres han logrado superarlas una y otra vez, pero nunca es suficiente. A Gloria y Barbie, cada una en sus respectivos mundos, les han hecho creer que no son suficientes, pero en su viaje entienden que existen con todas las complejidades físicas de una mujer además de las imposiciones sociales y culturales de un sistema patriarcal.

Este discurso podría parecer bastante obvio, y lo es. Lo hemos visto en muchas otras películas o series. Pero esa obviedad es a propósito porque la realidad de la violencia y la desigualdad la siguen negando una y otra vez.

Margot Robbie en ‘Barbie’ / Foto: Warner Bros.

Por ejemplo, a mediados del mes de julio de este 2023, en Italia, un juez absolvió al conserje de una escuela que tocó a una menor de 17 años. Como el sujeto tocó a la menor durante unos “5 o 10 segundos”, entonces no se debería considerar un manoseo, y por ende, no es una agresión sexual.

Entonces, un discurso obvio como el de Barbie, en el que hablan de las imposiciones de belleza donde una mujer debe ser delgada, pero no mucho para no perder sus curvas, y sin poder decirlo para que no crean que cedió ante esas mismas imposiciones, es necesario. Gloria le explica a Barbie, como si fuera una niña, que su crisis no es ajena a la experiencia de la mayoría de las mujeres.

Ryan Gosling y Margot Robbie en ‘Barbie’/Foto: Warner Bros. Picures

El desarrollo de Ken

Pero nos atrevemos a decir que es el desarrollo de Ken el que resulta más determinante para comprender la importancia de la película de Barbie. Cuando Ken viaja al Mundo Real, descubre que los hombres son los figuras de dominio en la sociedad.

A Ken, quien siempre ha sido un accesorio de Barbie que existe a partir de ella, se le revela un mundo en el que los hombres son las figuras de dominio al ocupar la mayoría de los puesto de poder y sobre todo, al poseer los cuerpos femeninos y sus narrativas.

Ryan Gosling tendrá un número musical en la película de Greta Gerwig. Foto: Warner Bros. Pictures

Ahora Ken, como un niño, se relaciona con el mundo y adopta, a conveniencia, las prácticas sociales de un sistema patriarcal. De regreso a Barbie Land, muestra aquellas prácticas de dominio sin comprenderlas del todo, y toman el poder.

La manera en la que lo hacen y su desarrollo, es muy gracioso, pues la intención en el guion es demostrar que el sistema que adoptaron, el que existe en el Mundo Real, los debilita, pues su estructura se basa en la individualidad y no la comunidad.

De ahí la necesidad de competir por acrecentar su propiedad, pues es lo único que les otorga valor. Y si no obtienen ni poseen, entonces ellos tampoco son suficientes.

Ken saca sus frustraciones en este nuevo adelanto de ‘Barbie’. / Foto: Warner Bros Pictures.

¿Barbie es una película feminista por Ken?

Barbie propone que Barbie, al ser un producto creado bajo un sistema consumista y patriarcal, habría de adoptar esas mismas dinámicas de poder y dominio. Y Barbie Land se ejercía en ese mismo sistema, pero con las figuras femeninas en puestos de poder y dominio.

También, en ese sentido, estaba destinada al fracaso por las distintas formas de violencias que las Barbies ejercían sobre los Kens, quienes no tenían autonomía y eran propiedad de las muñecas. El viaje de Ken para comprender su propio valor y dejar de ser a partir de la existencia de Barbie, es igual de revelador que el viaje que hace Gloria como humana.

Ryan Gosling y Margot Robbie en el tráiler de ‘Barbie’. Foto: Warner Bros.

Barbie es el común denominador y es la que pone sobre la mesa los conflictos internos de las muñecas y las mujeres. Pero son Ken y Gloria los que hablan de un problema que parte de lo universal a lo particular. Y ese es el feminismo: no una narrativa que apoya únicamente a las mujeres, sino una que genera comunidad, para ambos, a favor de definir la individualidad.

En nuestra entrevista con el elenco de Barbie, America Ferrera nos dijo que “no puedes hablar de feminidad sin hablar de masculinidad“, y esa es la idea central de la película de Barbie. No podemos hablar de un sistema que afecta a las mujeres, sin reconocer las afectaciones hacia los hombres.

