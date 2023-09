Lo que necesitas saber: Todo lo que dice Quentin Tarantino sobre la industria del cine se debe tomar a consideración. Y su desprecio por el cine de superhéroes es conocido... ¿pero sabían que iba a dirigir una película de Marvel? Así es.

Quentin Tarantino ha hecho algunos comentarios negativos hacia el cine de superhéroes, específicamente contra Marvel y toda la maquinaria que el estudio de Disney supone. Así que pensar en que el cineasta, en alguna época, iba a dirigir una cinta del MCU, es una locura que resulta poco creíble…

Pero es verdad. En los inicios de la carrera de Quentin Tarantino, allá por los 90, se planteó una posibilidad bastante fuerte de que dirigiera una película de Marvel, y para nuestra sorpresa, sería sobre un personaje que no es tan popular pero que con los años ha tomado más notoriedad: Luke Cage. Pero acá les contamos todos los detalles.

Quentin Tarantino cuando era joven / Imagen Getty Images

¿Quién es Luke Cage?

El personaje de Luke Cage saltó a la fama gracias a la serie que Netflix lanzó entre 2016 y 2018 con el protagónico de Mike Colter. Pero en realidad, en el mundo de los cómics, es mucho más grande de lo que parece. Se trata de un justiciero de la ciudad de Nueva York que no utiliza capa ni máscara.

La historia de Luke Cage, cuyo nombre es Carl Lucas, es fascinante y algo similar al desarrollo de El conde de Montecristo. Al momento de ser adolescente, formó parte de una pandilla. Pero más pronto que tarde, se dio cuenta que no estaba bien, y decidió abandonar la vida criminal; sin embargo, mantuvo su amistad con uno de sus compañeros.

Luke Cage / Foto: Marvel

La cosa es que la novia de este sujeto llamado Willis Stryker, termina su relación con él para intentar algo con Carl. Por lo que planea una venganza en la que llena el apartamento de Carl de drogas. Luego Carl es arrestado y sentenciado a 20 años de prisión.

Dentro de la cárcel conoce al doctor Noah Burstein, quien en sus intentos por desarrollar una cura para toda enfermedad, realiza un suero muy similar al que le ponen al Capitán América. Es así como Carl obtiene superpoderes de fuerza y resistencia. Con sus nuevos poderes, Carl Lucas escapa de prisión y regresa a la ciudad de Nueva York donde se convierte en un justiciero bajo el nombre de Luke Cage.

La película de Quentin Tarantino sobre Luke Cage

Quentin Tarantino es un gran fan de los cómics. En entrevistas ha mencionado que sus favoritos eran Shang-Chi: Master of Kung Fu, Werewolf by Night y Tomb of Dracula. Pero sus favoritos siempre fueron los de Luke Cage, específicamente Luke Cage: Hero for Hire y Luke Cage: Power Man.

Después del éxito de Perros de reserva de 1992, Tarantino ya tenía algunos proyectos a futuro entre los que estaban Pulp Fiction (quizá la película más reconocida y determinante de su carrera, ganadora de la Palma de Oro en 1994) y una adaptación de Luke Cage.

En palabras del mismo director y contrario a lo que se ha dicho, su segunda película siempre fue Pulp Fiction. En ese caso, su tercera cinta habría sido la de Luke Cage, reemplazando un poco la producción de Jackie Brown (la cual se estrenó en 1997).

Bruce Willis, John Travolta y Quentin Tarantino junto al elenco de ‘Pulp Fiction’ /Foto: Reuters.

¿Por qué Tarantino nunca dirigió una cinta de Luke Cage?

Entonces, si todo estaba tan bien planteado, ¿qué sucedió? Es bien sabido que en cualquier producción, uno de los pasos más importantes es el del casting. Y para Quentin Tarantino este parece ser un punto decisivo para hacer o no una película.

Para que se den una idea, Tarantino ha dicho que estuvo a punto de no realizar Bastardos sin gloria porque no encontraba al actor perfecto para el personaje de Hans Landa. No había nadie que pudiera interpretarlo… hasta que encontró al espectacular Christoph Waltz.

Pero ese nivel: si no encuentra al actor indicado, no lo hace sin importar la genialidad del guion y todos sus complementos. Luke Cage no corrió con tanta suerte.

Quentin Tarantino en el programa de Howard Stern/Foto: Getty Images

Laurence Fishburne como Luke Cage

Quentin Tarantino quería a Laurence Fishburne para el protagónico. Y estaba decidido a que fuera él pensando en su trabajo en filmes como King of New York de 1990. Pero sus amigos, también amantes de los cómics, le dijeron que no era el actor indicado.

Sus amigos le dijeron que le diera el papel de Luke Cage a Wesley Snipes (quien, recordemos, también sale en King of New York). Uno de los argumentos es que Snipes ya estaba en forma para tomar el papel mientras Fishburne debía trabajar en esto.

El personaje de Morfeo interpretado por Laurence Fishburne

En una entrevista Quentin Tarantino contó que discutió con sus amigos y les dijo, “¡Al carajo con eso! No es importante. Jódanse, ya arruinaron todo“. Y fue ahí que decidió no seguir con el proyecto.

¿Les habría gustado ver una película de Luke Cage bajo la visión de Quentin Tarantino?

Te puede interesar