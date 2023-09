¡¿Por?! Chris Evans le da la razón a Quentin Tarantino sobre las películas de Marvel

Lo que necesitas saber: Aunque Quentin Tarantino ha dividido opiniones por sus dichos sobre las películas de Marvel, Chris Evans le da la razón sobre que los actores de esas cintas no son protagonistas.

Esa sí que no la veíamos venir… Cuando se trata de irse contra el conocido MCU (Universo cinematográfico de Marvel, por sus siglas en inglés), se sabe que Quentin Tarantino es experto e incluso no le importa echarse uno que otro fan encima al dar su opinión.

Desde hace tiempo los dichos de Quentin Tarantino sobre las películas de superhéroes han creado un debate donde muchos apoyan su noción o simplemente creen que el director no entiende el propósito de las populares cintas.

Quentin Tarantino/Foto: Getty Images

¿Recuerdan cuando Quentin Tarantino dijo que los actores de Marvel no son estrellas de cine?

Si bien las opiniones de Tarantino ya no son impresionantes para casi nadie, lo cierto es que nunca nos esperábamos que el mismo Chris Evans, conocido por su papel del Capitán América, le diera la razón al director sobre uno de los comentarios que lanzó el año pasado.

Resulta que en noviembre de 2022, Quentin participó en una entrevista con el podcast ‘2 Bears 1 Cave’, donde dijo que los actores que participan en las películas del Marvel no son verdaderas estrellas de cine, pues al final los personajes son quienes brillan en las cintas.

Imagen de IMDb

“No son estrellas de cine, ¿verdad? Capitán América es la estrella. O Thor es la estrella. Quiero decir, no soy la primera persona en decir eso. Creo que eso se ha dicho un millón de veces”, dijo Tarantino en la entrevista donde aseguró que no le gustaban las películas de Marvel porque ahora Hollywood quería hacer cintas similares.

Aunque el cineasta dijo que sus dichos no eran algo directamente contra Chris Hemsworth o Chris Evans, muchos de los seguidores de los Avengers criticaron las palabras del cineasta para defender a los superhéroes. Irónicamente, Evans sí le da la razón a Tarantino.

Chris Evans cree que Quentin Tarantino tiene razón sobre los actores de Marvel. Foto: Disney

Pues Chris Evans cree que el cineasta estadounidense tiene razón

En una entrevista para la revista QG, Chris Evans habló sobre sus planes sobre la actuación y el porqué no ha estado tan activo en los sets de grabación durante el último año (y sí, para desgracia de muchas algo tiene que ver con pasar más tiempo con su esposa, Alba Baptista).

Pero también, le dio la razón al cineasta sobre su opinión de los personajes de Marvel: “Pensé, ya sabes, tiene razón. El personaje es la estrella. Estás ahí, pero no sientes la carga de ello”, dijo Chris en su charla donde dijo que no se cierra a regresar a ser el Capitán América, aunque eso no será pronto.

Foto vía: Disney

Evans no está tan interesado en la actuación (sobre todo ahora que es un hombre casado)

“En última instancia, realmente espero actuar un poco menos en mi vida. Tengo muchos otros intereses. Mira, de ninguna manera he escalado ningún tipo de montaña en este campo. No tengo premios Oscar y no me comparo con otros nombres que están en la cima de la montaña de ninguna manera, pero también me siento muy satisfecho”, aseguró el actor de 42 años.

Chris Evans recalcó que por ahora le gustaría sólo fumar un porro, poner música. dedicarse a hacer cerámica, así como le hace Seth Rogen: “Es bueno para ti, hombre. Simplemente vas a tu taller y haces algo. Y qué satisfactorio, qué sencillo, qué cotidiano”, afirmó.

Chris Evans no está interesado tanto en ser un actor reconocido. Foto: Getty Images

Las prioridades de Chris Evans son otras, pero no descarta volver a ser un Avenger

Durante la charla con GQ, Chris Evans también dijo que sí se sabe la de chambear, aunque su aspiración nunca ha sido querer ser protagonista en las cintas y sobre todo, ahora con su nueva vida en pareja lo único que quiere es tener que trabajar lo menos posible.

¿Será que con el tiempo cambiará su parecer? ¿O ahora que está enamorado, Chris Evans ya no regresará al traje del Capitán América en los próximos años aunque sea como un cameo?

Chris Evans se casó en secreto con Alba Baptista

Te puede interesar