Mientras leíamos las declaraciones de Quentin Tarantino en su más reciente entrevista para la promoción de su libro Cinema Speculation, empezamos a hacer un repaso por su increíble filmografía. Y llegamos a la conclusión, casi con total certeza, de que la gran mayoría del público ha visto todas las películas del cineasta.

Eso es algo poco usual considerando la cantidad de producciones que salen en la actualidad (en la era del streaming) y también la existencia de cineastas que mantienen un sello distintivo en su filmografía. Diremos que son pocos los que se mantienen relevantes tanto en la taquilla como en las narrativas tales como David Lynch (un caso especial), Wes Anderson, Christopher Nolan, etcétera.

Quentin Tarantino, junto a un póster de ‘Pulp Fiction’ en 1994/Foto: Getty Images

Pero con Quentin Tarantino es distinto. Es más. El director es tan popular, que apostamos a que incluso podrían decir todas las películas que ha escrito y dirigido en orden de salida. Y mientras hacíamos la lista de sus películas, recordamos esos factores que lo hacen único.

Por ejemplo, la conexión entre sus personajes e historias, su obsesión con los pies, la estética de lo violento, la división de las historias, el soundtrack, los diálogos inocuos para crear momentos de tensión, sus increíbles elencos, etcétera. Pero algo que justamente se nos vino a la mente, fue que en realidad no hay escenas sexuales en sus películas, ni desnudos. ¿Pero por qué?

John Travolta como un Vincent Vega confundido en ‘Pulp Fiction’ / Foto: Miramax

Sólo una película de Quentin Tarantino tiene escena de sexo

Cuando decimos que la mayoría de las películas dirigidas por Quentin Tarantino no hay escenas de sexo, hablamos de ocho de nueve. La única cinta de Tarantino que tiene una escena de sexo es Jackie Brown con Robert De Niro y Bridget Fonda.

Ahora bien. Que no haya sexo per se no significa que no sean sexuales o que haya alusión al sexo. Pero parte de la tensión que Quentin Tarantino crea entre sus personajes, así como el desarrollo de los mismos, suele ser muy sexual y sensual.

El personaje de Stuntman Mike en ‘Death Proof’ / Foto: Miramax

Por ejemplo, tenemos a la excitación de Pumpkin y Honey Bunny de Pulp Fiction antes del robo; o la plática previa al baile entre Arlene y Stuntman Mike en Death Proof; la llamada entre Ellie y Bill en Kill Bill; el coqueteo en la calle entre Cliff y Pussycat en Once Upon a Time in Hollywood; la plática entre Beatrix Kiddo y Esteban en Kill Bill Vol. 2; muchos más que se suman al fetiche de los pies.

Podríamos mencionar varios momentos con una atmósfera sexual, pero ninguno, al menos no en pantalla, culmino en sexo. Y la razón detrás de la ausencia de la actividad en las películas de Tarantino, es más práctica que narrativa. Lo cual lo hace interesante.

¿Por qué no hay sexo o desnudos en el resto de sus películas?

En entrevista, dijo que el sexo no forma parte de su visión del cine. Pero sobre todo, dijo que la realidad es que “es muy difícil filmar escenas de sexo, todo mundo está tenso. Y si era un poco problemático hacerlo antes, ahora es peor“, dijo Quentin Tarantino.

También dijo que si la historia necesitara un escena de sexo, que fuera esencial para el desarrollo, lo haría sin temas, “pero hasta ahora, no ha sido necesario“. Es interesante la aproximación que tiene Tarantino hacia el sexo y cómo logra crear tensión sexual sin que esta culmine en ninguna de sus películas.

Las escenas de sexo en las películas, fuera de la filmografía de Tarantino, suelen dividir opiniones, sobre todo cuando parecen estar de más, son muy largas, poco realistas o no tienen ningún sentido. Para fortuna de los fans del director de Tennessee, nos podemos ahorrar esta incomodidad para centrarnos en otras.

The Movie Critic, la última película de Quentin Tarantino

Quentin Taratino ha escrito poco más de 15 películas y dirigido nueve (10 producciones en total considerando el Vol. 1 y 2 de Kill Bill). Este 2023, después de varias especulaciones que incluyeron una Star Trek, pof fin se reveló cuál será la décima y última cinta del director.

Así es. Tarantino ha sido muy insistente y directo en que su décima película será su última. Luego de eso, se dedicará, quizá, a escribir guiones y más libros. O bien, podría por fin cerrar la historia de Kill Bill con el Vol. 3 del que ya se ha hablado.

Pero antes, al menos lo que se sabe hasta ahora, nos regalará la historia de un rítico de cine en algo que hasta ahora lleva por título The Movie Critic. Por acá les dejamos lo que se sabe hasta ahora más a detalle.