¿Será el adiós definitivo de uno de los cineastas más reconocidos de los últimos años? Quizá sea pronto para decirlo, pero la idea ronda con fuerza respecto a lo que sería la última película de Quentin Tarantino.

De acuerdo con The Hollywood Reporter, Tarantino está listo para comenzar el rodaje del film con el que cerraría su carrera como director. La cinta se llamaría The Movie Critic y esto sabemos al respecto.

Quentin Tarantino. Foto: Getty

‘The Movie Critic’: la supuesta última película de Quentin Tarantino

¿Será que estamos ante la última película de Quentin Tarantino? El cineasta lleva un rato lejos de los sets de grabación tras Once Upon A Time In Hollywood, y según los reportes, todo indica que ya se viene la producción con la que cerraría su filmografía, al menos en la silla del director.

Como les decíamos arriba, la película se conoce por ahora como The Movie Critic. Y aunque la trama aún se desconoce oficialmente, las fuentes de The Hollywood Reporter indican que se ambientaría a finales de la década de los 70 en Los Ángeles, y sería una protagonista femenina la que encabece la historia. Se dice que es muy probable que la película se inspire en Pauline Kael.

Quentin Tarantino llamaría a su última película ‘The Movie Critic’ y se basaría en la crítica Pauline Kael. Foto: Getty.

¿Quién fue Pauline Kael?

Pauline Kael, quien sería el personaje detrás de la última película de Quentin Tarantino, fue una de las más importantes críticas de cine de la última época, especialmente conocida por su trabajo en The New Yorker desde finales de los 60 hasta 1991. Se le recuerda por ser una férrea crítica que no se guardaba nada a la hora de expresar su opinión.

El peso de su voz la llevó incluso a trabajar como consultora brevemente para Paramount Pictures a finales de los 70, aunque solo estuvo en el puesto durante algunos meses para luego retomar la crítica cinematográfica hasta que se retiró de ello gradualmente en el transcurso de los 90. Pauline Kael falleció el 3 de septiembre del 2001.

Las fuentes dicen que Tarantino siente un profundo respeto por Kael, y ese detalle refuerza la idea de que ella sería el personaje principal en The Movie Critic. Además, la cinta se desarrollaría en el contexto entre su trabajo como crítica y esa etapa breve en la que trabajó para Paramount. Pero por ahora, esto no se ha confirmado oficialmente.

La última película de Quentin Tarantino se comenzaría a rodar pronto

The Movie Critic, la supuesta última película de Quentin Tarantino, ya estaría calendarizada para arrancar su rodaje. THR menciona que la cinta comenzaría a filmarse en el otoño próximo. Todavía no hay un estudio de producción involucrado en esto, pero se dice que en los siguientes días comenzarán los ofrecimientos.

¿Cómo ven? ¿Creen que este sea el adiós de Quentin de la silla de director? Por acá, andaremos bien atentos a próximos detalles sobre este proyecto, que sin duda estará en el foco de atención de aquí en adelante. Y ya que andamos en esas, aquí les dejamos 10 conexiones fascinante en las películas de Tarantino.