Lo que necesitas saber: Por fin se anunciaron las nominaciones a los premios Emmy 2023, y aunque todavía no se llevan nada, Pedro Pascal y Jenna Ortega ya hicieron historia dentro de los actores latinos..

La temporada de premios está de vuelta, pues después de mucha espera, por fin tenemos a los nominados que buscarán llevarse alguno de los Emmy 2023. Y aunque aún faltan varios meses para la ceremonia número 75 de esta premiación, hay quienes ya están haciendo historia aunque aún no se llevan ninguna categoría, como el caso de Pedro Pascal y Jenna Ortega.

Para nadie es un secreto que estos actores llevan un buen rato en la cima del mundo del entretenimiento, pues han aparecido en producciones de televisión que han sido muy exitosas. Sin embargo, parece que este 2023, tanto Jenna Ortega como Pedro Pascal seguirán sonando durísimo, pues se encuentran en uno de los mejores momentos de sus carreras y están rompiendo récords por su trabajo.

Imagen ilustrativa de la ceremonia de los premios Emmy/Foto: Getty Images

La razón por la que Pedro Pascal y Jenna Ortega hicieron historia en las nominaciones de los Emmy 2023

La Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS por sus siglas en inglés) anunció la lista de nominados a los premios Emmy 2023. Por supuesto que había algunos nombres que estaban cantados que aparecerían en las categorías principales, y claro que no se nos hace raro que Pedro Pascal y Jenna Ortega estén considerados para llevarse este reconocimiento. Pero lo que sorprendió es que están haciendo historia para los actores latinos.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, Jenna Ortega está nominada como Mejor Actriz de Comedia por su interpretación de Merlina Addams en la primera temporada de la exitosa serie de Netflix, Wednesday. Ortega es la tercera actriz latina nominada en dicha categoría, después de Rita Moreno y America Ferrera, quienes estuvieron nominadas en 1983 por 9 to 5 y Ugly Betty en 2007 respectivamente.

Jenna Ortega está nominada por primera vez en los premios Emmy por ‘Wednesday’/Foto: Netflix

Por su parte, Pedro Pascal se convirtió en el primer latino en más de 20 años en conseguir una nominación a Mejor Actor de Drama, gracias al papel de Joel Miller en la adaptación televisiva de The Last of Us de HBO. Jimmy Smits fue el último latino que estuvo nominado en los premios Emmy, por su participación en NYPD Blue.

Además, Pedro Pascal está nominado a Mejor Actor Invitado en una Serie de Comedia como presentador de Saturday Night Live y a Mejor Narrador por Patagonia: Life On The Edge Of The World, el documental de CNN. Así que como verán, con el actor chileno y Jenna Ortega tenemos a dos buenos representantes latinos en los premios Emmy y dentro del mundo del entretenimiento.

Pedro Pascal se llevó una nominación al Emmy por su participación en ‘The Last of Us’/Foto: HBO

Faltaron un par de latinos en las nominaciones de los premios Emmy 2023

Aunque eso sí, no es suficiente la representación, pues hay latinos se quedaron fuera de las nominaciones de los premios Emmy 2023. El primero es Diego Luna, cuya producción que protagoniza, Andor, entró en la categoría de Mejor Serie de Drama (pero a él no lo consideraron para el reconocimiento a Mejor Actor). La otra es Selena Gomez, pues aunque la serie donde aparece, Only Murders in the Building está nominada a Mejor Serie de Comedia (ella ni siquiera figura en la categoría de actriz).

De cualquier manera, que Pedro Pascal y Jenna Ortega estén haciendo historia desde las nominaciones de los premios Emmy 2023, abre la posibilidad que en un futuro, veamos a más actores y actrices latinas recibiendo al menos una mención por su trabajo y el talento que demuestran en la televisión mundial, ¿no lo creen? ¿Ustedes qué opinan?

Diego Luna no figuró en la nominación a Mejor Actor en Serie de Drama, aunque ‘Andor’ sí está en la categoría de Mejor Serie de Drama/Foto: Disney+

Te puede interesar