Lo que necesitas saber: Después de mucha espera, por fin se anunciaron los nominados a los premios Emmy 2023, uno de los reconocimientos más grandes de la televisión.

Luego de varios meses de calma dentro del mundo del entretenimiento, vuelven las ceremonias de premiación a nuestras vidas y en esta ocasión, para reconocer a lo mejor de la televisión. Así es, después de mucha espera y anticipación, por fin tenemos a todos los nominados que buscarán llevarse uno de los premios Emmy 2023.

Como ya es una tradición, la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS por sus siglas en inglés) premia a las mejores actuaciones y producciones para la pantalla chica que vimos en el último año. En 2022, la competencia por los premios Emmy se puso intensa, y al parecer este 2023 la situación también estará muy pareja.

Imagen ilustrativa de la ceremonia de los premios Emmy/Foto: Getty Images

Por fin tenemos a todos los nominados a los premios Emmy 2023

Desde hace algunas semanas, la ATAS confirmó que este 12 de julio por fin revelaría a todos los nominados para los premios Emmy 2023. Y después de un montón de misterio y hasta apuestas, revelaron la lista de actores y producciones que buscarán quedarse con el máximo reconocimiento a la televisión en Estados Unidos. Así que es momento de armar la quiniela.

Para que se den una idea de cómo está la cosa, dentro de las producciones más nominadas tenemos a series muy rifadas como Succession, House of the Dragon, The Last of Us, Wednesday, Ted Lasso o Barry y la verdad es que no nos gustaría ser quienes deciden quién se queda con cada categoría. Pero mientras nos preparamos para la ceremonia de los premios Emmy 2023, que se llevará a cabo el próximo 18 de septiembre, acá abajo les dejamos la lista completa de nominados.

¿Están listos para conocer a los nominados de los premios Emmy 2023?/Foto: Getty Images

Esta es la lista completa de nominados de los premios Emmy 2023

Mejor Serie de Drama

Andor

Better Call Saul

The Crown

House of the Dragon

The Last of Us

Succession

The White Lotus

Yellowjackets

Mejor Serie de Comedia

Abbott Elementary

Barry

The Bear

Jury Duty

The Marvelous Mrs. Maisel

Only Murders in the Building

Ted Lasso

Wednesday

Mejor Serie Limitada

Beef

Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story

Daisy Jones and The Six

Fleishman Is in Trouble

Obi-Wan Kenobi

Mejor Actor en una Serie de Drama

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession)

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor Actriz en una Serie de Drama

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elizabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession)

Mejor Actor en una Serie de Comedia

Bill Hader (Barry)

Jason Segel (Shrinking)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear)

Mejor Actriz en una Serie de Comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary)

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor Actor en una Serie Limitada o Película para la TV

Taron Egerton (Black Bird)

Kumial Nanjiani (Welcome to Chippendale’s)

Evan Peters (Dahmer-Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef)

Mejor Actriz en una Serie Limitada o Película para la TV

Lizzy Caplan (Fleishman Is In Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keo8ugh (Daisy Jones and The Six)

Ali Wong (Beef)

Mejor Talk Show de Variedad

The Daily Show with Trevor Noah

Jimmy Kimmel Live!

Late Night with Seth Meyers

The Late Show with Stephen Colbert

The Problem with Jon Stewart

Mejor Programa de Competencia

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Voice



