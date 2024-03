Lo que necesitas saber: Falta poco para que arranquen los premios Oscar 2024. Es por eso que acá les contamos los detalles de esta edición de la fiesta de Hollywood.

Se nos está terminando la temporada de premios, la cual nos trajo un montón de momentos cool y reconocimientos muy merecidos. Sin embargo, cerraremos uno de nuestros momentos favoritos del año con la ceremonia más importante de Hollywood. Así es, hablamos de los Oscar, que en 2024 vuelven para premiar a lo mejor del cine.

Después de mucha espera, en unos cuantos días se llevará a cabo la edición número 96 de los premios de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas. Y como sabemos que no se quieren perder absolutamente nada y les interesa seguir todo lo que pasará en este eventazo, acá les contamos lo que necesitan saber para entrarle a la fiesta máxima de la industria cinematográfica.

Imagen del premio Oscar/Foto: Getty Images

¿Cuándo y a qué hora se llevará a cabo la alfombra roja y ceremonia de los premios Oscar 2024?

Empecemos con lo más importante, la fecha de la ceremonia de los premios Oscar 2024. Este pachangón se armará el domingo 10 de marzo, y por primera vez en la historia de este eventazo, comenzará más temprano de lo habitual, pues la premiación como tal arrancará a las 5:00 pm (hora del centro de México)

Pero antes de conocer a los ganadores de las distintas categorías, veremos a todas las celebridades invitadas desfilando por la alfombra roja. En tierra azteca, podrán checar a las estrellas de Hollywood y sus mejores ofnis en E! Entertainment y TNT a partir de las 4:00 pm (también dentro del horario del centro de México).

La ceremonia de los Oscar es considerada la ‘noche más importante del cine’/Foto: Getty Images

¿Dónde se armará la premiación y en dónde puedo verlos?

La ceremonia de los premios Oscar 2024 se llevará a cabo en California, específicamente en la ciudad de Los Ángeles, donde se encuentra Hollywood. Todos los nominados e incluso los presentadores pasarán por la alfombra roja para tomar su lugar en el famoso Dolby Theatre para conocer a los ganadores de esta edición.

En Estados Unidos, la premiación será transmitida por la cadena ABC. Sin embargo, en México tenemos varias opciones para checar la ceremonia. La primera es a través de TNT, pero si no tienes cable, no te preocupes, que podrán seguir todo lo que pase en la máxima fiesta de Hollywood en Max (antes HBO Max) y el canal 7 de TV Azteca. Así que no hay pretexto para perderse los Oscar.

El Dolby Theatre será el lugar para la ceremonia de los premios Oscar 2024 / Foto: Getty Images

Los nominados de esta edición

Como recordarán, fue el pasado 23 de enero cuando la Academia anunció con bombo y platillo todos los nominados a los premios Oscar 2024. Y aunque algunas categorías estaban más que cantadas, hubo otras que de plano nos sorprendieron, ya sea por agregar nombres inesperados o dejar fuera a otros que pensábamos que peleaban fuerte la estatuilla dorada.

Oppenheimer de Christopher Nolan y Barbie de Greta Gerwig lideran casi todas las categorías (aunque bajita la mano, Poor Things de Yorgos Lanthimos les está respirando en la nuca). Por ahí también tenemos una que otra sorpresa, como varias nominaciones para The Holdovers, The Zone of Interest y Anatomy of a Fall. Así que como verán, la pelea por los premios estará buena (por acá pueden checar la lista completa de nominados a los Oscar de este año).

Cillian Murphy como J. Robert Oppenheimer/Foto: Universal Pictures.

Por supuesto que como ya es una costumbre, el talento mexicano se hará presente en los Oscar 2024. Pues más allá de que Lila Avilés y Tatiana Huezo se quedaron fuera de la contienda con Tótem y El eco respectivamente, Rodrigo Prieto se encuentra en la categoría de Mejor Fotografía por su trabajo en Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese, ¿será que este año es el bueno para llevarse por fin el premio? Bueno, eso está a punto de verse.

¿Quién será el anfitrión y los presentadores de la ceremonia?

Como ya se está haciendo una tradición, Jimmy Kimmel una vez más será el anfitrión de los premios Oscar. Esta será su cuarta aparición en la gala, pues el comediante hizo su debut en 2017, al año siguiente repitió y regresó a la ceremonia en 2023. Ahora, volverá en este 2024 para ser el host principal y de plano, ya queremos escuchar el discurso que dará al inicio de este eventazo.

Sin embargo, además de Kimmel, la Academia anunció una lista enorme de presentadores especiales para la ceremonia, conformados por ganadores anteriores del Oscar, actores, directores, cantantes y más, quienes presentarán algunas de las categorías de la noche. Y agárrense porque en esta ocasión, veremos a un montón de estrellas.

Jimmy Kimmel repetirá como anfitrión de los premios Oscar en 2024/Foto: Getty Images

Mahershala Ali, Bad Bunny, Nicolas Cage, Jamie Lee Curtis, Brendan Fraser, Chris Hemsworth, Dwayne Johnson, Michael Keaton, Regina King, Jessica Lange, Jennifer Lawrence, Matthew McConaughey, Kate McKinnon, Rita Moreno, John Mulaney. , Lupita Nyong’o, Catherine O’Hara, Al Pacino, Michelle Pfeiffer, Ke Huy Quan, Sam Rockwell, Octavia Spencer, Michelle Yeoh, Ramy Youssef y Zendaya fueron las primeras celebridades confirmadas para presentar en los Oscar 2024.

Sin embargo, la Academia reveló más adelante que Emily Blunt, Cynthia Erivo, America Ferrera, Sally Field, Ryan Gosling, Ariana Grande, Ben Kingsley, Melissa McCarthy, Issa Rae, Tim Robbins, Steven Spielberg, Mary Steenburgen, Anya Taylor-Joy, Charlize Theron, Christoph Waltz y Forest Whitaker también tendrán apariciones especiales en la ceremonia.

Bad Bunny hará su debut en los Oscar como presentador este 2024/Foto: Getty Images

Los artistas que se presentarán en los Oscar 2024

Por último pero no menos importante, tenemos a los actos musicales que harán más amena la ceremonia 2024 de los premios Oscar. Como ya es una tradición, cada una de las canciones nominadas en la categoría de Mejor Canción Original será interpretadas durante la ceremonia. Y así como lo presentadores, tendremos artistas muy chonchos y una sorpresa para la gala.

Ryan Gosling y Mark Ronson son uno de los actos que más hype han causado, porque tocarán en vivo “I’m Just Ken”, rola del soundtrack de Barbie. Sin embargo, Billie Eilish y Finneas también aparecerán en los Oscar para aventarse “What Was I Made For?”, la canción que también escribieron para la cinta dirigida por Greta Gerwig y que para muchos, es la favorita para llevarse la estatuilla en la categoría.

Además de ellos, en los premios Oscar 2024 se subirán al escenario del Dolby Theatre artistas como Becky G para cantar “The Fire Inside” de la película Flamin’ Hot, Jon Batiste hará lo propio con “It Never Went Away” de American Symphony y Scott George también se presentará junto a cantantes del pueblo Osage para interpretar “Wahzhazhe (A Song For My People)” de Killers of the Flower Moon.

