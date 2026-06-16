En un reino muy, muy lejano tomaron la decisión de revivir la franquicia de Shrek con una quinta entrega. Si hacemos cuentas, han pasado 17 años desde la última película, la cual no generó el mismo entusiasmo que las dos primeras, pero que sí contribuyó a la recaudación de casi 3 mil millones de dólares en taquilla.

Ahora bien, la conversación alrededor de Shrek 5 se disparó porque Universal Pictures liberó el primer tráiler oficial de la película. Y sí, los tres personajes principales están de regreso: Shrek, Fiona y Burro se reunirán para una nueva aventura.

Aunque es imposible ignorar al elefante en la habitación. Y es que, sin importar cuánto queramos que todo siga igual, Shrek cambió. Y mucho.

Shrek y burro en el primer tráiler de ‘Shrek 5’ / Foto: Universal Pictures

Tráiler de Shrek 5

Como les adelantamos, ya tenemos el primer avance oficial de Shrek 5. El tráiler recupera uno de los elementos más característicos de la franquicia: la lectura de un libro que sirve como punto de partida para una nueva historia.

Mientras tanto, Burro continúa diciendo burradas durante un viaje que los llevará más allá del reino de Muy Muy Lejano. La película está dirigida por Conrad Vernon y Walt Dohrn, dos nombres que ya habían participado en entregas anteriores de la saga.

Jengibre el el tráiler de ‘Shrek 5’ / Foto: Universal Pictures

En cuanto al elenco de voces en inglés, regresan Mike Myers como Shrek, Eddie Murphy como Burro y Cameron Diaz como Fiona. A ellos se suman Zendaya, Marcello Hernández y Skylar Gisondo, quienes darán vida a los hijos de la pareja protagonista, ahora convertidos en adolescentes.

Para el doblaje, Eugenio Derbez vuelve para darle voz a Burro, pero no es el caso de Alfonso Obregón para Shrek ni Dulce Guerrero como Fiona. Aquí les dejamos el tráiler doblado para que le echen un ojo:

¿Cuándo se estrena?

Shrek 5 llegará a los cines el próximo 30 de junio de 2027. Eso significa que Universal decidió comenzar la campaña promocional con más de un año de anticipación, por lo que podemos esperar mucha, pero mucha promoción de la película durante los próximos meses.

Por ahora, lo único que deseamos es que Shrek 5 recupere parte de la magia que convirtió a las dos primeras entregas en clásicos. O, al menos, que encuentre la manera de conectar con las audiencias de 2027 de la misma forma en que lo lograron los spin-offs de El gato con botas, especialmente El último deseo (2022), considerada por muchos como una de las mejores películas animadas de la década.