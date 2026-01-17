Lo que necesitas saber: Sherk 5 está planeada para estrenarse el 1 de julio del 2026.

Shrek 5 es una realidad. DreamWorks confirmó en julio del 2024 que para la quinta entrega de la película regresará el cast original para darle voz en la versión en inglés.

Pero en Latinoamérica una de las dudas más importantes era sobre el doblaje en español. Específicamente en caso de ‘Sherk‘ y ‘Burro‘. Bueno, pueden estar un poco tranquilos, porque después de varios meses de negociaciones, Eugenio Derbez confirmó que estará en la película.

Derbez, prestó su voz para el personaje de ‘Burro’ desde la primera entrega. Sin embargo, desde diciembre del 2024 declaró que no estaba completamente seguro de que ser tomado en cuenta para la nueva película.

Eugenio Derbez le dará voz a ‘Burro’ en Sherk 5

Eugenio Derbez confirmó que será la voz de ‘Burro’ en Sherk 5. Dijo que DreamWorks ya le dio permiso de adaptar el guión de la película, tal como lo hizo en las anteriores.

“Me acaban de pedir que esté en el doblaje. Les puse como condición que me dejaran adaptar el proyecto. Ya me dijeron que si. Así que si voy a estar en la quinta (película de Shrek)”

Parte del éxito de Sherk en Latinoamérica tiene que ver con el doblaje, las bromas adaptadas al lenguaje y humor local, más allá de ser solo una fiel traducción de la versión original. Un acierto que nadie puede negar y del que Derbez fue pieza clave.

Sin embargo, su participación no fue confirmada desde un inicio ya que la directiva encargada de la producir Sherk 5 cambió y había que negociar de nueva cuenta el tema de la adaptación, tal como lo explicó Eugenio en el 2024.

“Hay un gran riesgo porque conozco a los gringos de que agarren y a la hora que yo diga que voy a adaptar la película me digan que no. Si me piden que lo diga como está escrito no lo voy a hacer. Estamos en pláticas y llevamos varias juntas porque hay un gran riesgo de que no haga la nueva película de Shrek“, dijo Derbez en el programa de Gaby Meza, ‘Hablando de Cine Con’.

Doblaje en español de Sherk

Alfonso Obregón – Sherk (Películas anteriores)

Eugenio Derbez – Burro (Películas anteriores y Sherk 5)

Dulce Guerrero – Fiona (Películas anteriores)

Voces en inglés de Sherk 5

Mike Mayers – Sherk

Eddie Murphy – Burro

Cameron Díaz – Fiona

Shrek 5 está planeada para estrenarse el 1 de julio del 2026.

¿Y Alfonso Obregón?

Alfonso Obregón Inclán, voz de Sherk en Latinoamérica, fue acusado de acoso sexual. Estuvo varios meses en prisión preventiva y aunque al final fue absuelto, su participación en la nueva película siempre estuvo en duda debido a sus antecedentes.

Y justamente el mismo Obregón casi casi confirmó que no estará presente en la quinta película. “Pos parece que ni Dulce ni Eugenio ni yo haremos Shrek 5 …“, publicó en su perfil de Facebook.

Ahora sabemos que Eugenio sí estará, pero la duda queda en él y Dulce.