En 2010, David Fincher estrenó, con un guion de Aaron Sorkin, una de las películas más aclamadas de su carrera. The Social Network es una de las producciones más importantes del nuevo milenio. Ahora, 16 años después, llega su secuela: The Social Reckoning.

Para esta nueva entrega, Aaron Sorkin asume el papel de director, además de regresar como guionista. La historia ya no se enfoca en el origen y la creación de Facebook, sino en uno de los episodios más polémicos en la historia de la compañía, el escándalo de The Facebook Files.

Así que por acá les contamos qué revela el primer tráiler de The Social Reckoning, cuál es la historia detrás de la película y cómo se conecta con The Social Network.

Jeremy Allen White en ‘The Social Reckoning’ / Foto: Sony Pictures

Primer tráiler de The Social Reckoning

En 2021, The Wall Street Journal publicó una serie de reportajes conocidos como The Facebook Files. La investigación reveló que Facebook tenía conocimiento interno de varios de los efectos negativos que su plataforma generaba en los usuarios y que, pese a ello, la empresa no realizó cambios significativos para corregirlos.

La película sigue a Frances Haugen, una ingeniera de Facebook que decide filtrar información interna al periodista Jeff Horwitz. A partir de ese momento, ambos emprenden un recorrido complejo y riesgoso para exponer uno de los mayores escándalos asociados a las redes sociales y al manejo de información digital en el siglo XXI.

The Social Reckoning está basada en los hechos reales que dieron origen a la filtración de documentos internos que mostraban, entre otras cosas, el impacto negativo de Facebook en adolescentes, así como su papel en la difusión de desinformación y contenidos relacionados con la violencia.

El elenco de The Social Reckoning

Mikey Madison y Jeremy Allen White encabezan el reparto de The Social Reckoning como Frances Haugen y Jeff Horwitz, respectivamente. Junto a ellos aparecen Wunmi Mosaku, Betty Gilpin, Billy Magnussen, Bill Burr y otra de las grandes figuras de la película, Jeremy Strong.

Strong será el encargado de interpretar a Mark Zuckerberg, personaje que en The Social Network fue interpretado por Jesse Eisenberg. Sabemos que a muchos les habría gustado ver a Eisenberg regresar al papel.

Sin embargo, el actor ha dicho en repetidas ocasiones que no tiene interés en volver a interpretar a Zuckerberg, argumentando que la asociación con el personaje afectó directamente la percepción pública sobre él.

Mikey Madison y Jeremy Allen White en ‘The Social Reckoning’ / Foto: Sony Pictures

Aaron Sorkin vuelve como director y guionista

Aaron Sorkin fue el responsable del guion de The Social Network en 2010, trabajo que le valió el Oscar a Mejor Guion Adaptado. La película original estaba basada en The Accidental Billionaires, libro escrito por Ben Mezrich y publicado en 2009.

Ahora, Sorkin no sólo regresa como guionista para esta nueva entrega, sino que también asume la dirección de la película, marcando la primera vez que toma el control total de esta historia que ayudó a construir hace más de una década.